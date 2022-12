Silvester-Feuerwerk verbieten? - User von Schwäbische.de reden Klartext

Nach zwei Jahren ohne Böllern starten Händler in Baden-Württemberg an diesem Donnerstag wieder mit dem Verkauf von Feuerwerk für die Silvesternacht. In den beiden Vorjahren war dies verboten worden, um die Krankenhäuser in den Hochzeiten der Corona-Pandemie zu entlasten. Wir haben unsere Userinnen und User nach ihrer Meinung über ein Böller-Verbot gefragt.

Für 2022 hat der Bund die Entscheidung über ein solches Verbot den Städten und Gemeinden überlassen.

Der Verband der pyrotechnischen Industrie (VPI) rechnet mit einem Umsatz von etwa 120 Millionen Euro - so viel wie vor der Pandemie.

Mehrere Städte wie Stuttgart, Tübingen, Karlsruhe, Calw und Villingen haben allerdings wieder Böllerverbotszonen eingerichtet. In diesen dürfen zwischen 18.00 und 1.00 Uhr auch keine Knaller mitgenommen werden, Wunderkerzen oder Knallerbsen sind erlaubt.

Rund 2050 Tonnen Feinstaub werden nach Angaben des Umweltbundesamts jährlich durch das Abbrennen von Feuerwerkskörpern freigesetzt - der größte Teil davon in der Silvesternacht. Das Einatmen von Feinstaub gefährde die Gesundheit und beeinträchtige beispielsweise die Atemwege.

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) fordert ein Verbot von privatem Feuerwerk. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) müsse wahrnehmen, dass Millionen Tiere und Menschen sowie die Umwelt unter der Böllerei litten und deshalb auch immer mehr Menschen dringend ein Verbot wollten.

Auch die Gewerkschaft der Polizei (GdP) spricht sich für ein Verbot aus: schon allein aufgrund der enormen Schadstoffproduktion sowie der Müllberge auf den Straßen am Neujahrsmorgen. Dies gelte erst recht mit Blick auf das hohe Unfallrisiko - vor allem unter Alkoholeinfluss - sowie auf Böller- und Raketen-Angriffe gegen Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst.

Wir haben unsere Userinnen und User gefragt: Silvester-Feuerwerk verbieten oder erlauben?

Hier eine Auswahl an Meinungsbeiträgen:

Lieber spenden statt böllern.

Sabine F.: Das neue Jahr mit Feuerwerk zu begrüßen, hat natürlich Tradition. Würde aber jeder, der so viel Geld in die Luft schießt, den Teil spenden, was er für Böller ausgegeben hat, zum Beispiel Brot für die Welt, dann wäre das ein guter Ansatz. Spenden kann jeder natürlich auch für andere Dinge, die Tafeln oder oder oder. Warum steht an diesen Tagen nie jemand, der Spenden sammelt, in den Supermärkten? Das frage ich mich schon jahrelang.

Rücksicht auf kranke und pflegebedürftige Menschen.

Ralf R.: Vergangenes Jahr an Silvester litt meine hochgradig pflegebedürftige Ehefrau sehr darunter, dass noch bis 3 Uhr morgens in unmittelbarer Nachbarschaft geböllert und Raketen in den Himmel geschossen wurden. Während rund um Krankenhäuser ein Feuerwerksverbot gilt, sind Schwerkranke in den eigenen vier Wänden dem Treiben völlig ungeschützt ausgesetzt. Insofern würde es bereits die Menschlichkeit gebieten, darin endlich innezuhalten. Immerhin wird die weitaus größte Zahl der Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen ambulant und nicht stationär versorgt.

Eine Frage der Moral - doch daran mangelt es.

Sabina P.: Eine Frage der Moral. Wem Tierwohl, Umweltschutz, die Zukunft unserer Kinder und Enkel wirklich am Herzen liegt, weiß, was er zu tun hat. Aber daran mangelt es in allen Bereichen, mit gravierenden Folgen für alle.

An von Krieg traumatisierte Flüchtlinge denken!

Thomas M.: Vielleicht denkt mal eine/r an traumatisierte Flüchtlinge bei uns, besonders aktuell aus der Ukraine, die flüchten mussten vor nahen oder ferneren Bombeneinschlägen, Knallgeräuschen etc. - wahrscheinlich gehts nur über ein bundesweites Verbot. Bei (Heimat-)festen gibt es genügend (gemeinschaftliche, lokale) Feuerwerke!

Eine vernünftige Alternative zur unkontrollierten Ballerei liegt auch längst vor: professionelle Feuerwerk-Events.

Hermann D.: Alle Jahre wieder. Dieser Drops ist allmählich gelutscht. Überflüssigen Lärm, Gestank, Qualm, Feinstaub, Müll, überlastete Notaufnahmen, Panik bei Tieren usw. Das muss nicht jeder mögen, und deshalb hat eigentlich auch niemand das Recht, dies anderen in sattsam bekanntem Umfang zuzumuten. Eine vernünftige Alternative zur unkontrollierten Ballerei liegt auch längst vor: professionelle Feuerwerk-Events. Ach ja - die vornehm leise Zurückhaltung der ansonsten unüberhörbaren, klimaschützenden Politiker wird doch nichts damit zu tun haben, dass dieses Thema mit dem Buhlen um die Gunst der Wähler nicht kompatibel ist. Selbst das Pupsen und Rülpsen von Rindern wird engagierter thematisiert.

Die Verbotswut geht mir gehörig auf den Senkel.

Udo K.: Lasst doch den Leuten ihren Spaß. Es wird ja nicht an 360 Tagen im Jahr geböllert. Die Verbotswut geht mir gehörig auf den Senkel.

Jahresbeginn brauch kein Feuerwerk.

Lucia L.: Das Jahr kann auch ohne Feuerwerk gut beginnen. Wo bleiben unsere Umweltschützer, die sich das ganze Jahr ereifern?

Wenn, dann nur organisiertes Feuerwerk.

Gerhard K.: Feuerwerk ist unnötig und unnütz. Wenn überhaupt, dann ein organisiertes Feuerwerk, wie bei vielen Volks-/Kinder- und Heimatfesten.

Als Ex-Feuerwehrmann sage ich: Diese schwachsinnige "Tradition" gehört endlich verboten!

Harald P.: Als ehemaliger Feuerwehrmann bin ich der Meinung, Feuerwerk gehört nur in die Hände von ausgebildeten und zertifizierten Fachleuten. Ich habe zu Silvester die grauslichsten Dinge gesehen und erlebt. Abgerissene Finger, zerrissene Gesichter, Sachbeschädigungen und Feuer durch fehlgeleitete Feuerwerksraketen. In den eh schon überbelasteten Notaufnahmen der Krankenhäuser finden sich wieder jede Menge Verletzte ein, mit schweren bis sehr schwersten Verletzung durch ungeschulten Umgang mit den Feuerwerkskörpern und dem Einfluss von Alkohol. Not- und Rettungsdienste werden wieder bis zum Anschlag belastet. Von den verschreckten Haus- und Waldtieren ganz zu schweigen. Und die Umweltbelastung durch das Feuerwerk und den daraus entstehenden Müll braucht es in der heutigen Zeit auch nicht. Das ganze Jahr über wird gejammert, weil das Geld angeblich nicht reicht. Es werden vom Staat Hilfen eingefordert und zu Silvester verbrennen die Menschen ihr Geld wortwörtlich. Die Unkosten für Silvester, für die Not- und Rettungsdienste, für die Krankenhäuser, für die Versicherungen, für die Verdienstausfälle und für die Müllentsorgung gehen in die Milliarden. Und da sind die privaten Ausgaben für die Knallerei noch nicht mal eingerechnet. Diese schwachsinnige "Tradition" gehört endlich verboten!

Kein Verbot, aber verantwortungsvoller Umgang.

Thomas M.: Es sollte erlaubt sein und man braucht es ja auch nicht übertreiben damit. Ein verantwortungsvoller Umgang damit, dann passt das.

Eigenverantwortung wird irgendwann durch staatliche Bevormundung ersetzt.

Harald G.: Die Menschen wollen ganz dringend ein Verbot. Was wollen die Menschen hierzu eigentlich? Immer noch mehr Verbote, Vorschriften, Gesetze, Vorgaben? Wollen diese Menschen, dass Eigenverantwortung irgendwann durch staatliche Bevormundung ersetzt wird? Wo es nur geht, wird versucht, in das öffentliche und private Leben staatlich einzugreifen. Unser Gemeinwesen ist nicht mehr reguliert. Es ist völlig überreguliert, mit teils absurden Vorschriften. Ich jage seit Jahren keine Raketen in die Luft aus Umweltgründen. Bin aber entschieden gegen ein Verbot. Die Gründe stehen oben.

Denkt an die Tiere!

Gabriele L.: Auf alle Fälle verbieten. Denkt dabei auch einer an die Tiere?

Verbot, weil es mit der Einsicht nicht klappt.

Erich S.: Auf Einsicht der Menschen warten wir leider vergebens, deshalb sollte leider ein weiteres Verbot ausgesprochen werden. Gründe dafür gibt es genug: Umwelt, Tiere, kranke Menschen. u.s.w.

Ein Verbot halte ich nicht gut und auch nicht für durchsetzbar.

Hannelore K.: Uns wird schon genug vorgeschrieben und wir müssen uns täglich einschränken. Ein Verbot halte ich nicht gut und auch nicht für durchsetzbar. Ich selber kaufe schon seit 30 Jahren keine Böller, sehe mir aber sehr gerne ein Feuerwerk an und es sollte jeder selber entscheiden, ob er sich noch Knallkörper kauft oder nicht - sofern er es sich noch leisten kann!

Eine Lasershow mit Drohnen wäre gut.

Andreas B.: Kompromissvorschlag: Für jedes Dorf bzw. jede Stadt ein Feuerwerk für alle. Wer mag, schaut es an oder halt nicht. Eine Lasershow mit Drohnen fände ich für Tiere, Umwelt etc. noch besser! Es gibt viele junge Menschen, die eine haben, vielleicht könnte das sogar was Verbindendes werden, wenn man zusammen Choreos übt. Betrunkene und Idioten, die mit Schwarzpulver hantieren, braucht dagegen niemand. Ganz besonders nicht unser medizinisches Personal, das eh schon an allen Fronten zu kämpfen hat.

Ich bin gegen ein Verbot.

Gabriele A.: Ich selbst habe noch nie Feuerwerk gekauft, bin aber dennoch gegen ein Verbot. Ich hätte gerne gewusst, wie viele der Personen, die sich gegen Feuerwerk aussprechen, ohne Bedenken - möglicherweise mehrmals jährlich - in ein Flugzeug setzen.

Sind es die Folgen wirklich wert?

Sandra S.: Niemand denkt an Nutz-/Haustiere (halt dir mal die Ohren zu, heute wird's laut), Tiere im Wald, alte/kranke Menschen, Müll bleibt dann einfach liegen, Feinstaubbelastung, Verletzte, jedes Silvester brennen Häuser. Sind diese Folgen alle Wert, wegen ein paar Minuten Spaß? Abgesehen von den Kosten, wie vielen armen Leuten auch in unserer Region man damit helfen könnte.

Man muss nicht immer alles vorschreiben, was man zu tun oder zulassen hat.

Kurt R.: Das ist doch keine Frage. Es sollte selbstverständlich ein Feuerwerk geben. Das ist das Gleiche, wie wenn aufgerufen wird, kein Fleisch zu essen. Jeder Mensch ist für sich selbst verantwortlich. Man muss nicht immer alles vorschreiben, was man zu tun oder zulassen hat.

Die Notaufnahmen in den Krankenhäusern haben ja sonst auch nichts zu tun.

Peter V.: Die Menschen haben anscheinend noch viel Geld für Böller übrig. Viele Menschen werden dann noch bei unsachgemäßer Verwendung der Böller teils auch schwerverletzt. Und was ist jetzt mit den Klimaaktivisten? Über 2000 Tonnen Feinstaub werden dabei freigesetzt. Ich finde das nicht lustig, und der Gesetzgeber unterstützt auch noch den Verkauf von Böller, anstatt eine hohe Steuer auf den Verkauf einzuführen. Na ja, die Notaufnahmen in den Krankenhäusern haben ja sonst auch nichts zu tun. Natürlich sind Sie überlastet und dann noch die vielen Verletzten wegen Böller.