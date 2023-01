Beim „Sie“ bleiben oder zum generellen „Du“ übergehen – User von Schwäbische.de reden Klartext

Zugegeben, es ist eine Frage, die spalten kann. Was ist die richtige Anrede, wenn sich zwei fremde Menschen gegenüberstehen? Sollte man aus reiner Höflichkeit das „Sie“ verwenden, oder um gleich das Eis zu brechen, direkt ins „Du“gehen.

Die Berliner Jusos, die Jugendorganisation der SPD, forderten sogar jüngst, das „Sie“ an deutschen Schulen abzuschaffen. Indem Schüler ihre Lehrkräfte duzen dürfen, sollen künstliche Distanzen abgebaut und eine angenehme Lernatmosphäre geschaffen werden, so die Argumentation der Jugendabteilung der SPD.

Auch Unternehmen sprechen ihre Kunden und Mitarbeiter immer öfter mit „Du“ an. Als eine der ersten großen Firmen in Deutschland brach einst die schwedische Möbelhauskette Ikea mit der Tradition des Siezens. In Werbung und Stellenausschreibungen ist das „Du“ inzwischen längst keine Seltenheit mehr. Insbesondere wenn Unternehmen modern erscheinen wollen oder eine jüngere Klientel ansprechen wollen, entscheiden sie sich häufig für die informelle Anrede.

Das „Sie“ ist im deutschen Kulturkreis seit 200 bis 300 Jahren die Standard-Anredeform unter Erwachsenen. Sein Gegenüber zu siezen galt einst als Ausdruck besonderen Respekts, wie er hauptsächlich in Kreisen des Adels am Hofe geübt wurde – daher auch der Begriff „Höflichkeitsform“.

Der englische Sprachraum hingegen kennt überhaupt kein „Sie“. Befürworter des Duzens führen häufig an, dass das einfache „you“ auch in höchsten Kreisen verwendet wird, ohne als unzureichend oder gar respektlos wahrgenommen zu werden.

Ob nun „Sie“ oder „Du“ als Anredeform geboten ist, hat in jeder Art Gespräch einen gewissen Interpretationsspielraum. Das sorgt nicht selten für Verwirrung: Eine Autoritätsperson zu duzen, kann als anmaßend und respektlos wahrgenommen werden. Bei einem ungezwungenen Gespräch zum „Sie“ zu greifen, wirkt hingegen schnell kühl und distanziert – eine Problematik, die es etwa im Englischen dank des einheitlichen „you“ nicht gibt.

Wir haben unsere Userinnen und User gefragt: Sollte man das „Sie“ allmählich abschaffen und stattdessen stets das „Du“ auch im Gespräch mit Autoritätspersonen salonfähig machen?

Hier eine Auswahl an Meinungsbeiträgen:

Eine Frage der Form - nicht des Inhalts.

Felix L.: Ein respektvoller Umgang zwischen Menschen entscheidet sich nicht am „Du“ oder am „Sie“. Man kann sein Gegenüber auch auf der „Sie“-Ebene verletzen – oder einen zutiefst wertschätzenden Umgang auf der „Du“-Ebene pflegen. Das „Du“ oder das „Sie“ ist eine Frage der Form – nicht des Inhalts.

Respekt und rücksichtsvoller Umgang sind nicht abhängig vom Siezen.

T. M. auf Instagram: Mich irritiert immer wieder, wie sehr Menschen an Hierarchien und Siezen aus unterschiedlichsten Gründen festhalten. Wenn's nach mir gehen würde, dann würden wir uns immer alle duzen. Alle. Siezen ist meiner bescheidenen Meinung nach nicht notwendig. Ich bin für flache Netzwerke. Respekt und rücksichtsvoller Umgang sind nicht abhängig vom Siezen.

Vielmehr Ausdruck von Respekt als von Distanz.

Ralf S.: Ich biete oft auch bei geschäftlichen Kontakten das „Du“ an – wenn ich den Eindruck habe, dass wir auf einer Wellenlänge sind. Es gibt aber umgekehrt durchaus auch Personen, bei denen ich das „Sie“ im Umgang schätze. Das „Sie“ bedeutet für mich je nach Person vielmehr einen Ausdruck von Respekt und Anerkennung als von Distanz.

„Hamburger Sie" ist eine gelungene Mischung.

Maria B.: Ich bin gegen ein generelles „Du“, empfinde es als nicht gerechtfertigt und nimmt mir die Möglichkeit, einen Mitmenschen auf Distanz zu halten. Außerdem gibt es ja auch das „Hamburger Sie“, also „Sie“ und der Vorname – das empfinde ich als eine gelungene Mischung und die hat sich in meinem langen Arbeitsleben schon sehr oft bewährt.

„Du Arsch“ geht schneller über die Lippen als „Sie Arsch“.

Christian H.: In vielen Sprachen gibt es keine spezielle formelle Anrede. Jedoch wird diese durch zusätzliche Floskeln erreicht. Es gibt sie also doch, die Höflichkeitsform. Ich sehe daher keinen Grund, das „Sie“ abzuschaffen. Ich finde es aber sehr angenehm, dass bei uns im Betrieb komplett das „Du“ verwendet wird – und das bis in die Chefetage. Viele Kunden und Dienstleister bieten von sich aus das „Du“ an. In der Schule habe ich meine Lehrer geduzt, als ich 18 wurde. Ein Lehrer fragte damals, ob er uns weiter duzen dürfte. Ich: Kein Problem, wenn wir das auch dürfen. Daher hatten wir uns dann auf „Du“ geeinigt. Ansonsten sehe ich es problematisch, wenn Schüler die Lehrer duzen. Eine gewisse soziale Distanz muss gewahrt bleiben. „Du Arsch“ geht schneller über die Lippen als „Sie Arsch“.

Unter Freunden okay.

Brigitte S.: Das Du ist okay unter Freunden, aber gegenüber Fremden oder Amtspersonen finde ich das „Du“ respektlos.

Ich möchte nicht von jedem geduzt werden.

Dagmar G. auf Facebook: Ich bin für Siezen! Da bleibt der Abstand gewahrt! Ich möchte nicht von jedem geduzt werden.

Kein generelles Duzen

Harald P.: Es gibt Menschen, von denen möchte ich nicht geduzt werden und ich möchte sie auch nicht mit dem persönlichen „Du“ ansprechen. Es hat auch mit Respekt zu tun, ob man jemanden mit „Sie“ oder „Du“ anspricht. Mir wurde dieser Respekt beigebracht. Dieser Respekt besteht vor allem auch gegenüber älteren Personen und Vorgesetzten. Für mich ist das „Du“ ein Ausdruck persönlicher Nähe und Vertrauen. Das „Sie“ zeigt Distanz, Respekt, aber auch eine gewisse Fremde im Umgang miteinander. Die personalisierte Gleichmacherei durch ein generelles „Du“ möchte ich nicht.

Siezen hat immer noch mit Respekt zu tun.

Mathias C.: Ich bin dagegen, das Siezen hat immer noch mit Respekt meinem Gegenüber zu tun. Außerdem ist es Fremden gegenüber durchaus angebracht erst mal auf Distanz zu bleiben, was ein Sie einfacher macht.

Ich möchte selbst bestimmen.

Gabriele A.: Wer mich duzt, das bestimme ich immer noch selbst. Ich habe im Beruf die Erfahrung gemacht, dass Distanz hilfreich ist. Soll heißen: Ich bin gegen das generelle „Du“.

„Sie" sorgt für angespannten Umgang.

Melanie G.: Ich arbeite in einem internationalen Konzern und bei allen Kollegen weltweit ist das „Du“ normal. Außer bei den deutschen Kollegen. Entsprechend angespannt ist das Arbeiten.

Ich denke in Deutschland wäre ein generelles "du" ein Fehler.

Fabian O. auf Instagram: Wo soll man da dann die Grenze ziehen? Ich denke, in Deutschland wäre ein generelles „du“ ein Fehler. Man stelle sich vor, man redet mit „Respektspersonen“ wie der Polizei einfach mal locker wie beim Kaffeeklatsch. Die Hemmschwelle für Auffälligkeiten gerade auch in der Jugend ist da nicht mehr gegeben. Man beobachte, wie die jungen Wilden sich schon bisher gegenüber Erwachsenen aufführen.

Das „Du" gehört nicht an die Arbeit.

Christian H.: Das Siezen sollte man definitiv beibehalten. Es wird sowieso im beruflichen Umfeld schon viel zu viel gekumpelt, um Verbindlichkeiten herzustellen und flache Hierarchien zu suggerieren. Stelle mir dann immer lustige Gespräche zwischen Angestellten und Vorgesetzten vor – im Sinne von: „Hey, Du bist übrigens entlassen.“

Das „Sie“ beibehalten.

Anita W.: Finde es ganz unpassend, wenn Unternehmen ihre Stellenanzeigen in „Du“-Form schreiben. Wie soll dann der Bewerber seine Bewerbung schreiben? Auch in „Du“-Form? „Sie“ ist einfach respektvoller für alle Beteiligten.

Eine Frage des Respekts.

Steffen K.: Ich versuche Firmen zu meiden, die mich generell duzen. Geht leider nicht immer, aber ich versuche es. Es ist schlichtweg respektlos, jemanden generell, und ohne das Gegenüber zu fragen, zu duzen. Man sieht ja jeden Tag, wie respektlos die Gesellschaft mit Lehrern und Polizisten usw. inzwischen umgeht. Hat jetzt nicht generell was mit dem Duzen zu tun. Aber es ist eine Höflichkeitsfloskel und eine Frage des Respekts, was wie gesagt vielen bedauerlicherweise fehlt.

Ernstgemeinte Höflichkeit bekommt man auch mit dem „Du“ hin.

abtvonandex auf Instagram: Für mich kann das „Sie“ gerne weg, ich würde es nicht vermissen. Ernstgemeinte Höflichkeit bekommt man auch mit dem „Du“ hin.

Früher wurden selbst die Eltern mit „Sie“ angesprochen.

Ingeborg B.: Ich bin absolut gegen Duzen. Ich ärgere mich immer, wenn Kai Pflaume bei seiner Sendung die Gäste duzt. Menschen, die mir nahestehen und vertrauenswürdig sind und ich lange kenne, biete ich das „Du“ an. Doch in der Regel bleibe ich beim „Sie“. Dies zollt Respekt und Achtung meinem Gegenüber. Früher wurden selbst die Eltern mit „Sie“ angesprochen und man zeigte ihnen Respekt und Achtung, dies ist meine Meinung.

Mit „Sie“ wird im Gespräch der Abstand eingehalten.

Thomas K.: Die Unterscheidung zwischen „Du“ und „Sie“ gibt die Option der Differenzierung. Das Verwenden der „Du-Form“ ist Ausdruck, dass der Kontakt eine persönliche Nähe zulässt und diese auch gewünscht ist. Das „Sie“ ist auch Symbol für Respekt bzw. Ausdruck, dass ich mein Gegenüber seinen Raum zugestehen, bildlich ausgedrückt, in vielen Fällen wünschen wir, dass in einem Gespräch der Mindestabstand eingehalten wird. Letzte Anmerkung: es stimmt, im Englischen gibt es kein „Sie“, dafür wird aber mit Formulierungen wie „Ma(da)m“ oder „Sir“ diese Lücke geschlossen. Lustige Episode aus meiner Zeit als Arbeitnehmer in US-Konzern: Meeting auf Deutsch war Sie-Form plus Anrede mit Nachnamen üblich, Meeting auf Englisch „You“ und in der Regel Vorname, bei Führungsebene aber i. d. R. Nachname.