Siegfried Heiss macht Bildband über Ravensburg

Jährlich gibt der Ravensburger Fotograf Siegfried Heiss in kleiner Auflage ein hochwertiges Buch mit Bildern des aktuellen Rutenfests heraus. Da das Ravensburger Heimatfest in diesem Jahr ausfallen muss, hat Heiss in diesem Jahr ein Buch über Ravensburg kreiert mit Bildern der letzten Jahre, vor und während Corona sowie mit 18 Seiten Fotos als Rückblick auf vergangene Rutenfeste. Das neue Fotobuch gibt es zum Preis von 95 Euro in der Schreibwarenhandlung Schaal in Ravensburg.