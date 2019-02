Sieg und Niederlage für den SKV Ravensburg

Die Rollstuhlbasketballer des SKV Ravensburg hatten am Wochenende die Mannschaften aus Heidelberg und Ellwangen am letzten Heimspieltag dieser Saison zu Gast. Zum Auftakt ging es gegen den erwartet starken Tabellenführer aus Ellwangen.

Gerade zu Beginn taten sich die Hausherren schwer, sich gute Wurfchancen herauszuspielen. So wurde beim Stand von 7:18 mit einem deutlichen Rückstand die Seiten gewechselt. In der zweiten Halbzeit gelang es dem SKV mit einer Leistungssteigerung zwar das Spiel ausgeglichen zu gestalten aber am Ende verloren sie dennoch knapp mit 32:40 Punkten.

Im zweiten Spiel gegen Heidelberg fanden die Ravensburger dann wieder zu ihrer gewohnten Wurfstärke zurück und konnten zur Halbzeit bereits mit 39:15 vorentscheidend in Führung gehen. Angeführt von ihrem Topscorer Oliver Trutnau (18 Punkte) zogen sie kontinuierlich davon. Auch in der zweiten Halbzeit dominierte der SKV das Geschehen routiniert und gewann am Ende verdient mit 60:32.