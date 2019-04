Sieg in letzter Sekunde: Supis macht den Towerstars-Wahnsinn perfekt

Absoluter Eishockey-Wahnsinn in Frankfurt: Die bärenstarken Löwen ließen den Ravensburg Towerstars am Ostermontag im dritten Play-off-Finale der Deutschen Eishockey-Liga 2 über weite Strecken nur ganz wenige Chancen. Doch die Towerstars gaben sich vor 6267 Zuschauern in Frankfurt nie auf und machten im Schlussdrittel aus einem 0:4-Rückstand einen 6:5-Sieg. Den Wahnsinn machte Thomas Supis eine Sekunde vor Schluss mit dem Siegtreffer perfekt. Damit steht es 2:1 für Ravensburg in der Best-of-Seven Serie.

0:4 lag Ravensburg nach zwei Dritteln schon zurück. Es war eigentlich aussichtslos. Und die Gäste aus Oberschwaben waren noch gut bedient.

Doch die Towerstars kämpften. Driendl verkürzte in der 43. Minute auf 1:4, als die Löwen einmal nicht sortiert waren. Das gab den Ravensburgern noch mal ein bisschen Schwung. In doppelter Unterzahl hielten sie bravourös dagegen, in der 50. Minute traf Robin Just in Unterzahl zum 2:4. Doch nur wenige Sekunden später schoss Koziol das 5:2. Wieder zogen die Gäste nach, in doppelter Überzahl – und ohne Langmann – verkürzten die Towerstars durch Just auf 3:5. In der 57. Minute wurde er kurios: Zuerst schoss Kevin Maginot an den Pfosten, beim Konter legte sich Mathieu Pompei die Scheibe selbst mit der Hand vor. Goalie Ilya Andryukhov hatte schon abgeschaltet, Pompei traf zum 4:5. Es gab also doch noch spannende Schlussminuten - und einen Sieg der Ravensburger. Die Towerstars belohnten sich für einen starken Kampf, Just erzielte in der Schlussminute das 5:5, in der letzten Sekunde hielt Thomas Supis von der blauen Linie drauf und traf zum 6:5-Sieg. Damit hatte nach den ersten beiden Dritteln kaum einer mehr gerechnet.

Die Löwen Frankfurt waren zuvor so aus der Kabine gekommen, wie man das nach einer Heimniederlage zu Beginn der Serie und dem Auswärtssieg am Samstag erwarten konnte. Die Frankfurter legten furios los, den Ravensburgern blieb außer verteidigen nicht viel. Nach vorne gab es im ersten Drittel kaum Entlastung. Immer wieder stürmten die Löwen mit Vehemenz ins Angriffsdrittel. Tim Schüle und Lukas Koziol hatten die ersten guten Chancen.

In der zehnten Minute traf Magnus Eisenmenger nur den Pfosten, in Unterzahl klärte Pawel Dronia am linken Pfosten. Die Führung für Frankfurt zeichnete sich ab – beinahe hätte Calvin Pokorny die ersten 15 Minuten ad absurdum geführt. Nach einem Konter knallte der junge Ravensburger den Puck an die Latte. Als erst Sören Sturm und dann Andreas Driendl auf die Strafbank mussten, gingen die Löwen aber in Führung. Vor dem Tor stand Brett Breitkreuz richtig – 1:0.

Das einzig Gute für die Towerstars in dieser Szene war, dass die Strafzeit von Sturm gerade abgelaufen war, die Towerstars also nicht in Unterzahl blieben. Daniel Spang traf für Frankfurt ein weiteres Mal nur die Torumrandung, dann wurden die Towerstars fürs Erste durch die Pausensirene erlöst. „Wenn wir die Strafzeiten weglassen, dann können wir mithalten“, sagte Sturm in der ersten Pause bei Sprade TV. Mit dieser Aussage sollte Ravensburgs Verteidiger absolut Recht haben. Kleine Einschränkung: Sie ließen die Strafzeiten nicht weg. Dabei waren die Towerstars im zweiten Abschnitt hinter sicherer und vorne gefährlicher. Allerdings auch ein bisschen zu verspielt, wie bei einem Konter von Andreas Driendl, Robin Just und Kilian Keller.

Dronia und Driendl gleichzeitig auf der Strafbank

Dann musste erst Pawel Dronia und eine Minute später Driendl auf die Strafbank. Ravensburgs Topscorer regte sich fürchterlich über seine Strafe auf, er warf Daniel Spang unsportliches Verhalten vor. Doch alle Proteste nutzten nichts. Ravensburg war nur zu dritt und kassierte das 0:2. Frankfurt spielte schnell, über Matthew Pistilli kam der Puck zu David Skokan, der am linken Pfosten frei war. Knapp eine Minute später zeigte Ex-Nationalspieler Eduard Lewandowski ein feines Zuspiel auf Adam Mitchell, der auf 3:0 erhöhte. Diese doppelte Überzahl hatten die Löwen gnadenlos ausgenutzt.

Es wurde aus Ravensburger Sicht noch schlimmer. Den Konter von Mike Fischer konnte Sturm nur mit unlauteren Mitteln stoppen, den Penalty verwandelte Skokan klasse zum 4:0. Es war der erste Penalty in den Play-offs, den Towerstars-Goalie Jonas Langmann nicht abwehrte. Zu diesem Zeitpunkt glaubte wohl niemand mehr an ein Towerstars-Comeback. Doch dann kam das wahnsinnige, unglaubliche Schlussdrittel.