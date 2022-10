Sieg für Oberschwabens Reiterjugend in Schwendi

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit einem Start-Ziel-Sieg sicherten sich die jungen Reiterinnen und Reiter aus dem Pferdesportkreis Oberschwaben Anfang Oktober beim Fördergruppenvergleichsturnier in Schwendi den Gesamtsieg. Das vom Württembergischen Pferdesportverband getragene Turnier beendeten die Oberschwaben mit 542 Punkten vor den Pferdesportkreisen Ostalb und Heidenheim. Insgesamt hatten elf Teams in Schwendi ihre erfolgreiche Jugendarbeit unter Beweis gestellt.

Im Dressurwettbewerb Klasse E steuerte Pauline Louise Fritsch, Ailingen, mit Quirinius einen zweiten Platz zum Erfolg bei; Alina Gronmayer, Kißlegg, wurde mit Calle Blomqvist Vierte und Jule Marie Gissa, Herbertingen, mit Blacky Neunte. In der Dressur Klasse A* errang Anna-Maria Locher, Ittenhausen, mit Golden Prince den Sieg und Jule Marie Gissa wurde mit Blacky Dritte.

Das Stilspringen Klasse E beendete Johanna Elgaß, Isny-Rohrdorf, mit Uno auf Platz zwei. Elin Sorg, Fronhofen, steuerte mit Nougat Platz sieben bei und Moritz Steimle, Wolfegg, kam mit Discolo auf Rang zehn. Im Stilspringen Klasse A* sicherte sich Elin Sorg mit Nougat den zweiten Platz. Johanna Elgaß wurde mit Uno Dritte. Moritz Steimle kam mit Discolo auf Platz sieben. Als Team gewannen die oberschwäbischen Reiterinnen und Reiter nicht nur die Teilprüfungen, sondern auch den Gesamtsieg.

Unter dem Strich hatten die Oberschwaben mit 542 Punkte einen komfortablen Vorsprung auf den PSK Ostalb von 61 Punkten. Die Reiter aus dem PSK Heidenheim kamen mit 465 Punkten auf Platz drei. Das Besondere am Sieg der Oberschwaben: Die Jugendarbeit der letzten Jahre war in den Vereinen so erfolgreich, dass die Fördergruppe zum dritten Mal in Folge das Vergleichsturnier gewinnen konnte. Der Pokal bleibt nun im Besitz der Oberschwaben. Großen Anteil am Erfolg der Jugend haben die Vereine und Trainer sowie die Spartenleiter des PSK Oberschwaben: Für die Dressurreiter war in Schwendi Susanne Vetter, Ebersbach-Musbach, für den Erfolg des Teams verantwortlich. Die Springreiter wurden von Martine Himstedt, Opfenbach, zum Sieg geführt. Regionaltrainer Helmut Hartmann, Konstanz, lobte alle jungen Reiter. Im Vergleich zum Vorjahr seien sie „deutlich verbessert“ aufgetreten: „Man merkt, dass die Jugendlichen in diesem Jahr wieder eine komplette Turniersaison reiten konnten“, sagte er mit Blick auf die sportlichen Verluste während der Coronapandemie.