Sieben Weiher auf einen Streich

Der BUND Ravensburg-Weingarten lädt in Kooperation mit ForstBW und dem Verein Natur- und Kulturlandschaft Altdorfer Wald am Sonntag, 14. August, zu einer Exkursion in den Altdorfer Wald ein. Dabei wird der Agraringenieur und LandZungen-Autor Rudi Holzberger in die Welt der Weiher entführen, schreibt der BUND in einer Vorschau.

Die anspruchsvolle Tour mit Rast bietet Anlass genug für eine spannende Diskussion über den Wald als Gemeinplatz, der Wildnis und Waldwirtschaft vereint. Start der etwa dreistündigen Tour ist um 14 Uhr am Waldparkplatz Lupratsberg bei Köpfingen. Bitte an Wanderschuhe, lange Hosen und Zeckenschutz denken. Eine Anmeldung ist erforderlich bis Freitag, 12. August, um 12 Uhr per E-Mail an bund.ravensburg@bund.net.