Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Ravensburg hat sich über das lange Wochenende deutlich über der 200er-Marke stabilisiert. Laut Lagebericht des Landesgesundheitsamtes (LGA) lag der Wert am Samstag bei 228,1 und am Sonntag bei 238,9. An Allerheiligen vermeldete das LGA 237,9, landesweit lag der Wert bei 189,3. Damit rückt die Warnstufe immer näher. Dann gelten für Ungeimpfte stärkere Einschränkungen.