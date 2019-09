Sieben Morde, sieben Tage

Der Krimiautor Andreas Gruber präsentiert am Dienstag, 1. Oktober, in der Buchhandlung Ravensbuch in Ravensburg um 20 Uhr mit Todesmal seinen fünften Thriller um das Ermittlerduo Maarten S. Sneijder und Sabine Nemez. Darin geht es um eine geheimnisvolle Nonne, die ankündigt, innerhalb der nächsten sieben Tage sieben Morde zu begehen, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung der Ravensburger Buchhandlung.

Über alles Weitere will die Ordensfrau nur mit dem Profiler Maarten S. Sneijder sprechen. Doch der hat gerade gekündigt, und so befragt Sneijders Kollegin Sabine Nemez die Nonne. Aber die schweigt beharrlich – und der erste Mord geschieht. Jetzt hat sie doch Sneijders Aufmerksamkeit. Und während die Nonne in U-Haft sitzt, werden Sneijder und Nemez Opfer eines raffinierten Plans, der gnadenlos ein Menschleben nach dem anderen fordert und dessen Ursprung in einer grausamen, dunklen Vergangenheit liegt.

Andreas Gruber, 1968 in Wien geboren, lebt als freier Autor mit seiner Familie in Grillenberg in Niederösterreich. Mit seinen bereits mehrfach preisgekrönten Romanen steht er regelmäßig auf der Bestellerliste, heißt es weiter.

Der Eintritt kostet 13 Euro; für Schüler, Studenten und mit RavensBuch-Card 10 Euro. Kartenvorverkauf in der Buchhandlung RavensBuch, Marienplatz 34, 88212 Ravensburg oder unter www.ravensbuch.de.