Sie wollen die Welt freundlicher machen

Die Begeisterung, mit der Lara Beck und Malte Jakob über ihr Engagement im Schülerrat reden, ist ansteckend. „Es ist spannend, sich schon in jungen Jahren mit Politik zu befassen, sich einzu-bringen und cool, schon so früh die Welt ein Stück besser zu machen“, sagt Lara (16), die nach dem Realabschluss auf St. Konrad nun das Technische Gymnasium besucht. Sie war vier Jahre im Vorstand und ist seit einem Jahr Sprecherin im Schülerrat. Malte (21) wurde als Schülersprecher der 13. Klasse des Wirtschaftsgymnasiums für den Rat bestimmt. „Damit habe ich die Chance, die Welt in Ravensburg zu einer freundlicheren zu machen.“

Integration Geflüchteter ist ein großes Thema

Man wird nicht in dieses Gremium gewählt. Es basiert auf der Wahl der Schülermitverwaltung jeder Schule. Deren Sprecher werden in den Schülerrat delegiert. Er ist in der Gemeindeverordnung verankert, die Jugendlichen müssen zu vielen Themen gefragt werden und haben einen Sitz im Gemeinderat, im Beirat für Integration oder im Bildungs- und Kulturausschuss (in dem Lara Beck und Malte Jakob Mitglieder sind). Die Integration von geflüchteten Jugendlichen im Sport und in Jugendzentren, die Integration von Schülern mit Behinderungen waren und sind große Themen in den bisher fünf Jahren von Lara Beck.

Es sei, bedauern die beiden, viel zu wenig bekannt, in wie vielen kommunalen Gremien sich Jugendliche über den Schülerrat einbringen, sich kundig machen können, welche Möglichkeiten der aktiven Mitwirkung gegeben sind. „Der Schülerrat besteht nicht nur aus den Sprechern, wenn er/sie eine hiesige Schule besucht. Wir sind parteipolitisch oder religiös völlig unabhängig“, erklärt Malte Jakob. Über die „Brückenbauer“ entstanden Kontakte zu Zeitzeugen des Holocaust, die in die Schulen kamen. Ein Verein für Poetry Slam entstand, und über den Bundefonds „Demokratie leben“ bekommen sie staatliche Gelder, „um coole Projekte zu fördern, in denen es um demokratische Grundwerte geht“. Lara Beck nennt als Beispiele den „Sinti-Power Club“, um ‚Botschafter‘ gegen Antiziganismus auszubilden, die in Schulen und Jugendclubs die Geschichte der Sinti und Roma vermitteln.

Aufruf zu einer Stammzellen-Spende

Sie veranstalten Schülerdiskussionen zur Energiewende und zum Klimawandel. Die Ergebnisse spiegeln sich wider in den Nachhaltigkeitsrichtlinien der Schulen. Und eine ganz besondere Aktion: der Aufruf zu einer Stammzellen-Spende für einen an Leukämie erkrankten Schüler. „Er hat alles gut überstanden“, erzählt Lara Beck, „aber beschlossen, weiterzumachen, um Stammzellen für die Forschung generell für Jugendliche unter 17 Jahren zu sammeln.“ Diese bewundernswerte Initiative wird nun vom Lions Club unterstützt.

Nicht fehlen darf das Rutenfest. Die Meinung des Schülerrates als offizielle Jugendvertretung ist bei diesem Thema relevant, sind sich beide einig, auch wenn das „Statement des Schülerrates zum Rutenfest vom Februar dieses Jahres nicht allen passte“. „Frauen oder Mädchen werden in zahlreichen dieser Gruppen objektifiziert und als minderwertig betrachtet. Dieses diskriminierende Verhalten ist auch den höheren Verwaltungsebenen bekannt“, heißt es in dem Statement, und weiter: „Der Schülerrat empfindet es im 21. Jahrhundert für eine Stadt mit Integrationspreis unangebracht, dass das Schützenlied gespielt wird. Stattdessen schlägt er vor, dass die ,Ode an die Freude’ gespielt wird.“

„Im Unterricht fast nichts über Politik gelernt“

Was hat den beiden das Engagement im Schülerrat für ihre Zukunft gebracht? „Die Demokratie ist unsere Zukunft. Im Unterricht aber habe ich fast nichts über Politik gelernt, über den Landtag oder über die kommunale Ebene“, erzählt Lara Beck. Über den Schülerrat kam sie in den Gemeinderat, sie konfrontierte Politiker ganz direkt mit ihren Anliegen. „Viele Themen waren größer, als ich gedacht hatte. Die Nachtbusse für Schüler zum Beispiel, oder der Inklusionssport. Und ich hab keine Angst mehr, die vorzubringen. Für die Zukunft heißt dies, ich habe mehr Sicherheit bekommen, ich weiß, was ich verändern will.“ Sie will im Ehrenamt bleiben, soziale Projekte unterstützen, denn „jeder kann etwas machen, auch ohne Geld dafür zu bekommen. Dafür aber Dankbarkeit.“

Malte Jakob sieht „viel mehr Möglichkeiten, Dinge zu verändern, auch als Einzelperson. Ich muss nicht warten bis das andere tun. Es ist schön zu erfahren, dass so wenig Leute im Schülerrat so viel bewirkten.“ Dies, da ist er sicher, wird sich in seiner privaten wie in seiner beruflichen Zukunft widerspiegeln. Aber, fügt er an, „ich bin immer schon meinem moralischen Kompass gefolgt. Ich muss nicht BMW fahren“.