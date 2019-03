„Sie müssen psychisch belastbar sein“

Das Notrufteam des Frauenhauses Ravensburg sucht engagierte Frauen für das Notrufteam. Wie der ehrenamtliche Dienst aussieht, erklärt Gerlinde Schmeh im Gespräch mit Elke Zapf. Sie ist seit vier Jahren als Freiwillige beim Verein Frauen und Kinder in Not aktiv, der sowohl die Frauenberatungs- und Interventionsstelle als auch das Frauen- und Kinderschutzhaus trägt.

Frau Schmeh, was macht das Notrufteam des Frauenhauses?

Wir sind Ansprechpartnerinnen für Frauen und Kinder in akuten Gewalt- und Krisensituationen. Oft rufen sie nachts, am Wochenende und an Feiertagen an – und in diesen Zeiten stellen die Freiwilligen die lückenlose Erreichbarkeit des Notrufs sicher. Denn die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen arbeiten natürlich nicht rund um die Uhr.

Wie sieht der Dienst konkret aus?

Einmal im Monat übernimmt jede Freiwillige von zu Hause aus den Dienst am Handy. Entweder an zwei Nächten unter der Woche oder an einem Tag am Wochenende. Das sind zusammen zwölf Dienste im Jahr, die man gut vorher planen kann.

Brauchen Interessierte eine spezielle Berufsausbildung?

Nein, das nicht. Aber sie sollten ein Auto haben, müssen verschwiegen, zuverlässig und teamfähig sein – und vor allem psychisch belastbar. Denn natürlich geht es nicht spurlos an den Freiwilligen vorbei, wenn sie nachts von einer Frau angerufen werden, die geschlagen wird und verzweifelt ist. Oder von einem Kind, das Schutz sucht.

Wie werden die Freiwilligen auf solche Situationen vorbereitet?

Gleich zum Einstieg in das Ehrenamt gibt es mehrere Schulungen für die freiwillige Mitarbeiterinnen. Darüber hinaus werden wir von einer hauptamtlichen Fachkraft regelmäßig begleitet und treffen uns einmal im Monat in der Gruppe und tauschen uns über unsere Erfahrungen aus. Auch Supervision ist fester Bestandteil des Konzepts.

Was bekommen die Freiwilligen für Ihren Einsatz?

Das Engagement ist ehrenamtlich, aber der Verein Frauen und Kinder in Not e.V. bietet Fortbildungen an, erstattet Fahrtkosten und übernimmt den Versicherungsschutz.

Wo können sich Interessierte persönlich informieren?

Bei unserem Treffen für Freiwillige am Dienstag, 12. März, um 19 Uhr in der Römerstraße 4 in Ravensburg. Hier können sich alle unverbindlich informieren. Und wer mitmachen will, hat im März und April drei Schulungen am Abend und eine halbtägige Veranstaltung an einem Samstag.