Sie hat die Rutentheaterkinder eingekleidet

Generationen von Kindern hat sie während dem Rutentheater betreut, hunderte Kostüme im Fundus verwaltet. In diesem Jahr feiert Helga Schwab ihr 30-jähriges Jubiläum als Mitglied der Ravensburger Rutenfestkommisson.

Angefangen hat damals alles per Zufall: 1984 spielten Helga Schwabs Tochter und deren Freundin beim Rutentheater mit, als die Frage aufkam, welche Mutter während der Vorstellung auf die Kinder aufpassen könne. Zwei Jahre übernahm Schwab diese Aufgabe, erst dann folgte der Eintritt in die Rutenfestkommission. Im selben Jahr erstellte sie auch den ersten Plan, in dem mehrere Eltern zur Kinderbetreuung eingeteilt wurden. Viel geändert hat sich seitdem nicht.

Modernere Effekte

Auch nicht, nachdem sie ihr Amt vor drei Jahren schweren Herzens abgab. „Den Plan in dieser Form gibt es immer noch. Eigentlich sind es nur mehr Kinder als damals“, sagt Helga Schwab heute. „Und die Stücke sind anspruchsvoller geworden. Die Effekte sind heute viel moderner, früher war es handgestrickter, ein klassisches Märchen.“ Doch es sind heute nicht nur mehr Kinder als früher, auch die Anzahl der Helfer hat sich verdoppelt. In den 80er-Jahren war Helga Schwab Teil eines 19-köpfigen Teams, mittlerweile hat das Rutentheater knapp 40 Helfer. „Die Leute haben einfach weniger Zeit als früher. Ich bin damals in diesem Vierteljahr abends eben ins Rutentheater gegangen“, erklärt sie diese Entwicklung.

Zu tun gab es für Schwab dann einiges: Eine der Hauptaufgaben blieb die Betreuung der Kinder. Die Schauspieler mussten rechtzeitig angezogen, durch die Maske gegangen und bereit für ihren Auftritt sein. „Vor Jahren waren ein paar Kinder im Flappach und haben ihre Aufführung komplett vergessen. Da bin ich dann schnell hingefahren und habe sie abgeholt“, erzählt Helga Schwab. Seit etwa 15 Jahren schenken die Betreuer den Kindern in der Pause außerdem Getränke aus.

Darüber hinaus verwaltete Helga Schwab auch den Kostümfundus. Im Wesentlichen bedeutete das, die Kostüme zu waschen und zu sortieren. Die Arbeit begann in der Regel jedes Jahr aber schon im März, wenn die Maße der Schauspieler genommen und zur Schneiderin gebracht wurden.

„Keine Lust“ – das gab es nicht

Im Juli brachte Schwab die fertigen Kostüme dann aus dem Fundus im Rutenfesthaus in die Garderobe im Konzerthaus. Während der Vorstellungen war sie dann voll im Einsatz. Wenn bei der Aufführung ein Kostüm kaputt ging, hat sich die engagierte Ehrenamtliche mal eben selbst an die Nähmaschine gesetzt. Dreckige Sachen nahm sie mit nach Hause und wusch sie dort. „Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das alles geschafft habe“, lacht sie heute.

Bis 16 Uhr war Helga Schwab nämlich seinerzeit täglich im Büro, anschließend noch vier Stunden im Rutentheater. „Es war einfach selbstverständlich, man hat nicht gefehlt. Das ging gar nicht, weil so viele Rädchen ineinander greifen müssen, damit das Rutentheater funktioniert“, blickt Helga Schwab zurück.

Besonders zeitaufwändig sei der Kostümfundus gewesen, der nämlich im Lauf der Jahre immer umfangreicher geworden ist. Knapp 100 Kartons voller Kostüme habe sie geschleppt, erinnert sich Schwab. Trotzdem stellt sie klar: „Ich hatte auf die Arbeit nie keine Lust. Es hat mir einfach immer großen Spaß gemacht.“