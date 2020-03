Sie geben ihr Bestes für gute Tröpfchen

Die Taldorfer Weinbergfreunde haben alle Grund zur Freude: Es gibt sie bereits seit fünf Jahren. Einst wurde im Zuge einer Haushaltskonsolidierung der zu hohe Zuschussbedarf des Weinberges in Taldorf von der Stadt Ravensburg bemängelt. Ortsvorsteher Vinzens Höss gewann die „Lumpenkapelle Taldorf 1932 dazu, ein weiterführendes Konzept des Kulturgutes Wein zu erarbeiten, teilen die Weinbergfreunde mit.

Nun sind 25 Ehrenamtliche aus Taldorf, Dürnast und Bavendorf sind unter Anleitung von Rolf Föhl und Guido Kleb das ganze Jahr über in den Reben aktiv, im vergangenen Jahr kamen etwa 380 Stunden zusammen. Sie schneiden die Ruten des Müller-Thurgaus, kümmern sich um das Laub sowie um Schutzmaßnahmen gegen Wildverbiss und Wühlmäuse. Der Bauhof Taldorf ist noch zuständig für das Mulchen, den Pflanzenschutz und die Logistik der Weinlese.

Glyphosat wird nicht mehr gespritzt

Seit dem vergangenen Jahr werde im 0,40 Hektar großen Weinberg kein Glyphosat mehr gespritzt. Das Beikraut unter den Reben mulche jetzt ein Biobauer aus der Nachbarschaft. 2018 sei ein guter Weinjahrgang gewesen, heißt es. Es habe viele und gesunde Trauben gegeben, 84 Grad Öchsle (Zuckergehalt in der Weinbeere) und einen ordentlichen Ertrag. 2019 sei hingegen eine Herausforderung für die Weinbergfreunde gewesen. Es habe Pilzkrankheiten am Stock gegeben, eine Vorlese sei notwendig geworden. Viele Trauben hätten bei der Hauptlese aussortiert werden müssen.

Das Lesegut keltert der Winzer Röhrenbach in Immenstaad am Bodensee, und lässt den fertigen Wein in Flaschen abüllen. Dieser Müller-Thurgau ist laut Mitteilung inzwischen ein bekanntes und beliebtes Aushängeschild der Ortschaft Taldorf, der unter anderem auch beim fröhlichen Auftakt des Rutenfestes zu genießen ist. Auch dank gewissenhafter und akribischer Arbeit der Weinbergfreunde habe sich die Qualität des Weines von Jahr zu Jahr merklich verbessert.

Winzer und Kellermeisterin informieren

Winzer Matthias Röhrenbach und Kellermeisterin Rebecca Röhrenbach habe die Gruppe vor Kurzem zu einem Seminar in ihr Weingut eingeladen. Themen seien die Phänologie des Müller-Thurgaus in Bezug auf den Weinberg Taldorf, Rebkrankheiten und deren Bekämpfung, biologisches Arbeiten im Weinberg, sowie der Klimawandel und seine Auswirkungen auf den Zyklus und den Wuchs der Taldorfer Reben gewesen. Angesprochen worden seien zudem das Grundlagenwissen über den Ausbau des Weines im Keller, Sensorik, wie etwa das Erkennen und Beschreiben von Weinstilen und auch die Mariage von Wein und Speisen.

Die Weinbergfreunde hätten viel neues Wissen um die Geschichte, Kultur, An- und Ausbau des Weines am Bodensee mit nach Hause genommen und seien schon gespannt auf den Taldorfer Jahrgang 2019, der Ende März 2020 vom Tank in die Flaschen abgefüllt wird.