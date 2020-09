„Sicherheitstag“ der Polizei

Beim länderübergreifenden Fahndungs- und Sicherheitstag sind im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ravensburg rund 130 Polizisten der Schutz- und Kriminalpolizei im Einsatz gewesen, um die Straftaten in den Blick zu nehmen, die das Sicherheitsgefühl der Bürger besonders treffen, heißt es in einer Pressemitteilung des Polizeireviers Ravensburg.

So habe das Augenmerk vor allem der Straßen- und Drogenkriminalität sowie besonders gefahrenträchtigen Verkehrsdelikten gegolten, aber auch die Überprüfung von Spielhallen habe einen Schwerpunkt gebildet. Begleitet worden sei der „Sicherheitstag“ durch Informationsstände der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle in Ravensburg, Friedrichshafen und Sigmaringen. Bei den von Beamten des Zolls, der Bundespolizei und des Polizeipräsidiums Einsatz unterstützten Fahndungs- und Kontrollmaßnahmen seien an diversen Kontrollstellen mehr als 1000 Personen, rund 600 Fahrzeuge und etwa 970 Dokumente überprüft worden, teilt die Polizei mit.

Fünf Personen hätten Kleinmengen von Amphetamin, Haschisch und psychogenen Pilzen mitgeführt. Den Tatverdächtigen wurden die Drogen abgenommen. Sie werden wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt. In einem Fall wurde ein bestehender Haftbefehl vollstreckt und in vier Fällen Verkehrsstraftaten angezeigt. So seien zwei Autofahrer betrunken gefahren, beide haben ihren Führerschein abgeben und sich einer Blutentnahme unterziehen müssen, und zwei Autofahrer, die keinen Führerschein hatten, müssten sich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Sieben Verkehrsteilnehmer, die gegen Straßenverkehrsvorschriften verstoßen hätten, erhalten eine Bußgeldanzeige.

Bei der Überprüfung von Spielhallen seien die kontrollierenden Beamten in einer der Hallen auf zwei Geldspielautomaten gestoßen, die ohne Genehmigung betrieben wurden. Der Betreiber wurde sei angezeigt und die Automaten stillgelegt worden.

Trotz der schlechten Witterung hätten laut Polizei rund 250 Personen die Informationsstände der Präventionsbeamten besucht und sich zu den Themen Zivilcourage, Gewaltprävention, sexualisierte Gewalt gegenüber Frauen im öffentlichen Raum und Callcenterbetrug (beispielsweise Falsche Polizeibeamte, Enkeltrick) informieren und beraten lassen. Daneben habe die Standbesucher vor allem die aktuell geltende Corona-Rechtslage interessiert.