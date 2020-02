Sicherheitskampagne für Frauen in Ravensburg gestartet

Noch bis 15. Februar besteht die Möglichkeit, Orte, an denen man sich aus unterschiedlichen Gründen unsicher fühlt, unter der Internet-Adresse OBR-Sicherheit.rv.de des Landratsamtes zu melden. Dabei geht es um Orte, an denen zum Beispiel die Beleuchtung nicht ausreichend ist, oder die Situation aus anderen Gründen unübersichtlich ist und dadurch ein mulmiges Gefühl auslöst.

Wie das Landratsmt mitteilt, beteiligen sich Ravensburg, Weingarten, Baienfurt, Baindt und Berg an dieser Aktion. Sie findet im Rahmen der One Billion Rising Kampagne Ravensburg statt, die sich dieses Jahr unter anderem der Sicherheit von Frauen im öffentlichen Raum widmet. Dazu finden auch zwei Selbstbehauptungs-Workshops für Frauen und Mädchen am Sonntag, 16. Februar, statt. Anmeldungem somd pmöome unter www.vhs-rv.de möglich. Für Mädchen und Jugendliche im Alter bis 18 Jahren ist der Kurs kostenlos, Erwachsene zahlen einen Beitrag von fünf Euro.

Der Tanzflashmob zu One Billion Rising der dazu aufruft, gegen Gewalt an Frauen aufzustehen und zu protestieren, findet laut Mitteilung am Freitag, 14. Februar um 17 Uhr auf dem Marienplatz (Lederhaus) in Ravensburg statt. Anschließend besteht die Möglichkeit zum Austausch und zur Begegnung im Kornhaussaal.