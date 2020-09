Sicherheitsdienst mit Holzklotz beworfen

Unverletzt gelieben ist ein 63-Jähriger Sicherheitsmann, der am Donnerstagabend bei einer Freiluft-Veranstaltung im Ravensburger Hirschgraben mit einem Holzklotz beworfen wurde.

Gegen 23 Uhr stellte der Mann laut Polizei eine Gruppe von vier jungen Männern in einem abgesperrten Bereich fest. Als der 63-Jährige sie ansprach, warf einer der Männer ein rund zehn Kilogramm schweres Holzstück nach ihm, verfehlte ihn aber. Die Gruppe flüchtete daraufhin unerkannt in Richtung Mehlsack. Die jungen Männer wurden als etwa 20 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß und mit dunklem Haar beschrieben. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg unter Telefon 0751/8033333 in Verbindung zu setzen.