Sich selbst vor Kriminellen schützen

Das Referat Prävention des Polizeipräsidiums Konstanz informiert am Samstag, 3. August, ab 8 Uhr auf dem Wochenmarkt in Ravensburg laut Pressemitteilung über Verkehrssicherheit und Selbstschutz vor Kriminalität. Angesichts der steigenden Zahl an Radfahrunfällen seien die Schwerpunkte in diesem Jahr die Verkehrssicherheit rund um das Fahrrad, insbesondere bei E-Bikes oder Pedelecs. Daneben informieren die Beamten, wie Fahrräder wirksam gegen Diebstahl gesichert werden können. Bürger können sich zudem zu den Themen Einbruchsschutz und Kriminalität gegen Senioren am Telefon, wie zum Beispiel der Enkeltrickbetrug oder Betrug durch falsche Polizeibeamte, informieren und beraten lassen.