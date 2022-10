Shopping bis in die Nacht: Der erste Ravensburger „Späti“ läuft

Seit einem Jahr gibt es den ersten Ravensburger „Späti“. Ein Laden, der bis in die Nachtstunden geöffnet hat und Waren des Grundbedarfs anbietet. Das Geschäft läuft offenbar. Sein Chef möchte daher sein Angebot konsequent ausbauen.

Ravensburg, Kirchstraße 10: Hier eröffnete im Oktober 2021 „Day ’n Night“, ein Laden, der nicht nur tagsüber geöffnet hat, sondern lange bis in die Nachtstunden.

Ein „Späti“, so heißt er in Großstädten, vor allem in Berlin. So ein Laden ist größer als ein Kiosk, aber kleiner als ein Supermarkt. Er bietet ein eingeschränktes Warensortiment. Vor allem aber besticht er durch Öffnungszeiten bis in die Nacht hinein.

„Nicht so teuer wie an der Tanke“

Der Vogter Sevkan Yanalak sah darin ein Geschäftsmodell in Ravensburg. Am Abend haben die Läden zu, wer noch etwas braucht, muss das für teures Geld an Tankstellen besorgen. Da wollte er ein Gegenmodell etablieren.

Das offenbar funktioniert. „Ich kann davon leben“, sagt Yanalak, der seinen Erstbetrieb, einen Döner-Imbiss in der Ravensburger Unterstadt, inzwischen an einen Cousin verkauft hat. Es wurde ihm zu viel an Arbeit, zudem plant er neue Projekte. „In Konstanz oder Ulm gibt es noch keinen ,Späti’. Das wäre eine Chance“, sagt der 21-Jährige. Es gebe Verhandlungen, konkret sei dort aber noch nichts.

„Vergess-Artikel“ sollen ins Angebot

Der erste Ravensburger „Späti“ bietet Getränke, Süßigkeiten, Snacks, Tabak und Drogerieartikel. Sevkan Yanalak will das Angebot demnächst aber erweitern. Dafür hat er Kühlschränke von zehn Meter Länge bestellt: „Wir wollen vor allem Vergess-Artikel anbieten. Also alles, was die Menschen spontan brauchen. Käse, Salami, Eier, Milch, Tiefkühlkost.“ Daran arbeitet er auf den 110 Quadratmetern Verkaufsfläche.

Die Preise im „Späti“ liegen laut Yanalak „15 Prozent über Penny, aber 50 Prozent unter den Tankstellen“. Geöffnet hat der Laden auch tags, nach einer Probephase inzwischen aber auch bis in die späten Abendstunden; freitags und samstags bis drei Uhr.

Die Stadtverwaltung hätte gerne früher Schluss

Das Ravensburger Ordnungsamt ist von „Day ’n Night“ nicht wirklich begeistert. Die Behörde würde es lieber sehen, dass der Laden früher schließt, um Störungen zu vermeiden. Die gab es nach Angaben der Stadtverwaltung bisher aber nicht. Der Betreiber sei kooperativ.

Sevkan Yanalak freut das. Er sagt: „Ich verstehe die Befürchtung der Stadt, dass das nicht klappt. Aber wir wollen kooperieren und tun alles dafür. Die Zusammenarbeit ist super.“

Zwischen 20 und 1 Uhr am Abend und in der Nacht stehen Security-Mitarbeiter vor dem Laden. Wer stört oder vor dem Laden trinkt, werde weggeschickt, so Yanalak. Jeden Abend kehre man die Straße zwischen dem Modehaus Reischmann und dem Café Riva, „weil das sonst auf uns zurückfällt“. Yanalak: „Ich sage: Wenn ihr den ,Späti’ behalten wollt, dann müsst ihr euch auch an die Regeln halten.“ Und dabei geht es vor allem um Müll und Ruhestörungen.

Sonntagsöffnung ist geplant

Aktuell will der Vogter nicht nur sein Angebot ausweiten, sondern vor allem eine Lizenz erhalten, um auch an Sonn- und Feiertagen zu öffnen. Um die zu erlangen, möchte er sonntags Zeitungen, Zeitschriften und Blumen anbieten. Sein überzeugendstes Argument für die Sonntagsöffnung: „Wir werden zehn Prozent des Umsatzes an diesen Tagen an soziale Einrichtungen in Ravensburg spenden.“