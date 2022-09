SGM Fronhofen/Fleischwangen fertigt die FG 2010 WRZ ab

Die SGM Fronhofen/Fleischwangen hat die FG 2010 WRZ gleich mit 5:0 abgefertigt und die Tabellenführung in der Fußball-Kreisliga AI behauptet. Der SV Vogt entschied das Derby gegen den SV Wolfegg mit 2:0 für sich. Einen weiteren Beleg für die gewaltigen Niveauunterschiede der Liga, zeigten der 10:0-Sieg des SV Haisterkirch gegen den TSB Ravensburg und der 7:1-Sieg der SG Aulendorf gegen den SV Weingarten II. In die falsche Richtung geht aktuell auch der Trend beim SV Reute, welcher nun seit vier Spielen auf einen Sieg wartet.

SV Reute hofft auf Turnaround

Mit sechs Punkten aus den ersten beiden Spielen, kam der SV Reute perfekt in die Saison. In den folgenden vier Begegnungen gab es nur noch zwei Unentschieden und zwei Niederlagen, so wie zuletzt beim 1:2 in Berg. Mit acht Punkten steht die Mannschaft auf dem elften Tabellenplatz, was in Reute niemanden so richtig zufriedenstellen kann. Vorstand Karl Heinz Hörmann bleibt dennoch ruhig: „Wir haben schon seit Saisonbeginn viele Verletzte, Urlauber und so weiter. Häufig fehlen uns bei der ersten Mannschaft bis zu acht Spieler.“ Generell reiche die Breite des Kaders dank der guten Jugendarbeit aus, „aber die Jungs sind natürlich noch nicht so weit um etablierte Kräfte wie Fabian Schmid oder Timo Schüle – beide langzeitverletzt– zu ersetzen“. Trainer Michael Braun leiste mit seinem Team um Co-Spielertrainer Niklas Klawitter und Kapitän Johannes Fressle aber gute Arbeit. „In den kommenden Wochen rechnen wir mit einigen Rückkehrern und dann ist unser Saisonziel erstes Drittel weiterhin realistisch. Die Liga ist einfach sehr ausgeglichen und ich bin davon überzeugt dass die Mannschaft sich wieder fangen wird“, meint Hörmann Eine gute Gelegenheit für den Turnaround bietet das Derby gegen Aulendorf am nächsten Spieltag. Bereits am Freitag (Anpfiff: 18.30 Uhr) empfängt der SVR hier die SG Aulendorf.

Beste Stimmung herrscht dagegen bei der SGM Fronhofen/Fleischwangen. Gleich mit 5:0 fegte die SGM die FG 2010 vom Platz und behauptete die Tabellenführung. „Wir waren eigentlich gut im Spiel, die Anfangsphase verlief offen. Dann verletzte sich mit Jan Martinovic einer unserer wichtigsten Spieler am Knie und wir mussten zehn Minuten vor der Pause wechseln. Die beiden Gegentore noch vor dem Pausenpfiff taten dann extrem weh, wir hatten uns aber dennoch viel für den zweiten Durchgang vorgenommen. Das 3:0 direkt nach der Halbzeit war dann aber die Entscheidung und der endgültige Genickbruch für mein Team. Am Ende durch die Höhe natürlich eine extrem bittere Pille für uns“, analysierte ein enttäuschter Roman Hanser, Trainer der FG 2010. Ganz anders war dagegen die Stimmungslage bei Daniel Amann, Trainer der SGM: „Ich möchte meiner Mannschaft ein großes Kompliment aussprechen. Nach dem ausgeglichenen Beginn kamen wir immer besser ins Spiel und erzielten traumhafte Tore. Zudem waren die Zeitpunkte der Treffer natürlich ideal. Im zweiten Durchgang haben wir dann einfach weitergemacht und am Ende auch in der Höhe verdient gewonnen. Ich hoffe, wir können diese Leistung am Sonntag in Wolfegg bestätigen.“ Für den SV Wolfegg wird das Duell mit dem Tabellenführer richtungsweisend. Am vergangenen Sonntag verlor man das Derby beim SV Vogt mit 2:0 und kassierte somit die erste Saisonniederlage. Nun sind es bereits vier Punkte Rückstand zur Spitze. Eine Niederlage gegen den Tabellenführer würde deshalb extrem schmerzen.

Verfolgerduell verspricht Hochspannung

Hochspannung verspricht am Sonntag auch das Verfolgerduell zwischen dem SV Haisterkirch und dem SV Vogt. Beide stehen bei 13 Punkten und damit zweien weniger als der Tabellenführer. Einen Favoriten gibt es hier keinen, dem Verlierer aber droht erst mal das Abrutschen in Richtung Mittelfeld.

Ein Debakel nach dem anderen erlebt weiterhin der TSB Ravensburg. Nachdem man am Mittwoch zuvor bereits aus dem Bezirkspokal flog (4:5 nach Elfmeterschießen gegen den B-Ligisten SV Bergatreute II), verlor man auf heimischem Platz mit 10:0 gegen den SV Haisterkirch. Damit steht der TSB nach sechs Spielen bei null Punkten und 2:44 Toren. Ein Armutszeugnis.