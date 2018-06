SG Kißlegg ist kurz vor dem Ziel

Meisterschaft und Aufstiegsrelegation machen in der Fußball-Bezirksliga die SG Kißlegg und der FC Leutkirch unter sich aus – den Vorteil hat Kißlegg. Vor dem 29. Spieltag am Sonntag ist weiterhin offen, wer die SG Aulendorf in die Kreisliga A begleitet und wer in die Abstiegsrelegation muss. Alle Partien beginnen um 15 Uhr.

Die SG Kißlegg bleibt zwei Spieltage vor Saisonende auf Titelkurs. Drei Punkte dahinter liegt der FC Leutkirch, der auf einen Ausrutscher der SG hoffen muss, aber gleichzeitig siegen muss. Das Restprogramm der beiden Titelaspiranten liest sich in etwa gleich. Kißlegg erwartet am Sonntag die SG Argental, Leutkirch den SC Unterzeil-Reichenhofen. Zum Saisonfinale muss Kißlegg beim TSV Meckenbeuren antreten, Leutkirch fährt zum SV Haisterkirch. Im Kampf um den Klassenerhalt sind die ersten Würfel gefallen. Kressbronn, Isny, Mochenwangen, Baindt, Seibranz und Beu-ren können für eine weitere Bezirksligasaison planen.

Vier Trainer verabschieden sich an diesem Spieltag von ihrem Publikum. Thomas Helm (TSV Tettnang), Marco Mayer (SV Beuren), Alex Odemer (SV Maierhöfen-Grünenbach) und Patrick Straub (FC Leutkirch), der mit dem FC mindestens den Aufstiegsrelegationsplatz in der Tasche hat. „Alles, was jetzt noch kommt, ist Kür“, sagt Straub, „wir können also ohne Druck aufspielen“. Der FC legte eine starke Saison hin. „Meister wäre super, Zweiter ist aber genauso gut. Wir haben nichts zu verlieren.“ Anders sieht das beim SC Unterzeil-Reichenhofen aus, der noch Punkte braucht, um am letzten Spieltag nicht noch in Bedrängnis zu geraten.

„Wir ziehen die Meisterschaft jetzt durch“, sagt Trainer Roland Wiedmann von der SG Kißlegg selbstbewusst. „Wir haben uns das über die Saison erarbeitet, werden uns das auch nicht mehr nehmen lassen“. Gegen die SG Argental, die den Klassenerhalt noch nicht ganz in trockenen Tüchern hat, soll Platz eins abgesichert werden, um zumindest mit drei Punkten Vorsprung und dem besseren Torverhältnis in den letzten Spieltag zu gehen. „Davon wird uns niemand mehr abhalten“, glaubt Wiedmann.

„Wir haben Historisches geschafft“, sagte Armin Lauriola, Trainer des SV Baindt, nach dem Sieg im Bezirkspokal gegen den FC Wangen II. Es war das Sahnehäubchen auf eine Saison, die zu Beginn mit dem frühen Trainerwechsel schon verloren schien. Lauriola brachte wieder Ruhe und Erfolg in den Verein. Das Spiel beim SV Beuren, der Trainer Marco Mayer verabschieden wird, hat keinen Einfluss mehr auf Meisterschaft oder Abstieg.

Der SV Maierhöfen-Grünenbach ist von Tabellenplatz zwölf auf elf geklettert. Mit Blick auf die Tabelle der Landesliga-Staffel IV wäre Platz zwölf der Abstiegsrelegationsplatz, bei dann vier Absteigern. „Wir haben jetzt den Vorteil, dass wir den Klassenerhalt wieder aus eigener Kraft schaffen können“, sagt Trainer Alex Odemer vor dem Spiel gegen den SV Kressbronn. Es ist die letzte Begegnung vor heimischem Publikum für Odemer. „Der Sieg im Kellerduell gegen Ratzenried hat uns richtig Auftrieb gegeben“, meint Odemer.

Für den TSV Tettnang ist verlieren auch gegen Schlusslicht SG Aulendorf verboten. „Die Mannschaft geht in jedes Spiel mit viel Spaß und Leidenschaft“, sagt TSV-Interimtrainer Thomas Helm. „Und wir hatten auch mal das Quäntchen Glück.“ Der TSV muss in erster Linie seine Spiele gewinnen, um die Chance auf den Klassenerhalt zu wahren. „Dann schauen wir, was unterm Strich rauskommt“, sagt Helm. „Selber in der Hand haben wir es eh nicht mehr.“

Ob auch der SV Haisterkirch den Klassenerhalt noch in der Hand hat, bleibt fraglich. Noch liegt der SVH als 13. auf dem Abstiegsrelegationsplatz. „Wir müssen die Spiele gegen den SV Seibranz und gegen den FC Leutkirch gewinnen, dann sind wir schlauer“, sagt Interimstrainer Matthias Covic. „Wenn es am Ende nicht reicht, dann reicht es eben nicht.“

Der TSV Meckenbeuren schwächelt zu einem unpassenden Zeitpunkt. Nach der 1:4-Heimpleite gegen den SV Mochenwangen ist der TSV Zwölfter. Dieser Platz bedeutet Klassenerhalt oder Abstiegsrelegation. Dazu hat Meckenbeuren ein schweres Restprogramm. „Mochenwangen war sehr effektiv, und wir haben ein schlechtes Spiel abgeliefert“, sagt Trainer Bernd Filzinger vor der Partie beim FC Isny. „Wir haben uns selber unter Druck gesetzt.“

Aufsteiger TSV Ratzenried, dessen Chancen auf den Klassenerhalt gegen Null tendieren, muss zum SV Mochenwangen. „Wenn wir da nicht gewinnen, sind wir abgestiegen“, sagt Trainer Markus Steidle. „Wir lassen uns trotzdem nicht hängen“, meint Steidle. „Aber es müsste schon viel passieren, um dem Abstieg noch zu entgehen.“