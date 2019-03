SG Aulendorf gleicht in letzter Sekunde aus

Die TSG Bad Wurzach und der SV Bergatreute haben sich im Verfolgerduell der Fußball-Kreisliga A1 gegenseitig die Punkte weggenommen. Tabellenführer Aulendorf rettete sich gegen den TSB Ravensburg zu einem späten 1:1.

SG Aulendorf – TSB Ravensburg 1:1 (0:0). – Tore: 0:1 Migjen Meholli (68.), 1:1 Andreas Krenzler (90.). Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rote Karte (TSB Ravensburg, 89.). Aulendorf lässt gegen Ravensburg wichtige Punkte im Meisterschaftsrennen liegen. Nach einem offenen Beginn beider Mannschaften nahm das Spiel bis zur Halbzeit mehr und mehr an Fahrt ab. Aulendorf war zwar spielbestimmend, zeigte sich aber leichtfertig in Sachen Chancenverwertung. Der Underdog aus Ravensburg machte dem Tabellenführer das Leben schwer und ging per Konter nicht unverdient Mitte der zweiten Halbzeit in Führung. In einer turbulenten Schlussphase schwächte sich der TSB aufgrund einer leichtsinnigen gelb-roten Karte selbst. Die SGA schien nach dem Gegentor allerdings wie aufgeweckt und nutzte die Überzahl für den verdienten Ausgleich in letzter Sekunde.

TSG Bad Wurzach - SV Bergatreute 0:0. – Nullnummer im Topspiel. Das von TSG-Trainer Roman Hofgärtner erwartete Highlight blieb in Bad Wurzach aus. Beide Mannschaften hatten deutliche Schwierigkeiten auf einem mangelhaften Bad Wurzacher Kunstrasen. Dementsprechend entstand nur wenig Spielfluss, Chancen waren ebenfalls auf beiden Seiten Mangelware. Dabei stachen zwei Großchancen seitens des SVB heraus, die jedoch beide auf der Linie vereitelt wurden. Beide Teams versuchten es vor allem über Standardsituationen und lange Einwürfe, fanden jedoch kein Erfolg. Am Ende steht unterm Strich ein leistungsgerechtes Remis, womit die beiden Verfolger die Patzer der Konkurrenz nicht wirklich ausnutzen können.

SV Haisterkirch – SV Vogt 0:3 (0:2). Tore: 0:1 Julian Wucher (12.), 0:2 Marcel Sauter (21., FE), 0:3 Manfred Kraus (78.). – Vogt siegt verdient in Haisterkirch. Die Gastgeber vergaben die erste Chance auf die Führung. Auf der anderen Seite machte es Vogt besser und nutzte den ersten Torschuss zum 0:1. Nachdem der SVV das zweite Tor per Strafstoß erzielte, wurde das Spiel zerfahrener und hitziger. Vogt hält mit dem Sieg den Anschluss nach oben, Haisterkirch verliert weiter an Boden und rutscht auf den fünften Tabellenplatz ab.

SG Waldburg/Grünkraut – SV Reute 0:3 (0:1). Tore: 0:1 Levin Wölfle (3., Eigentor), 0:2 Timo Schüle (33.), 0:3 Johannes Fressle (86.). – Reute siegt und zieht in der Tabelle an Haisterkirch vorbei. Für den SVR ging es nach einer hektischen ersten Halbzeit nicht unverdient mit 0:2 in die Pause. Nach dem Seitenwechsel erhöhte die SG das Risiko – ohne Erfolg.

FG 2010 WRZ – SK Weingarten 5:1 (3:0). Tore: 1:0 Danso Alhaji (4., Eigentor), 2:0 Daniel Pfefferkorn (12.), 3:0 Maximilian Feist (24.), 3:1 Umut Yertürk (55., Elfmeter), 4:1 Kevin Wenger (80.), 5:1 Nilas Stockmayer (90.).

SV Wolpertswende – SG Baienfurt 1:4 (1:3). Tore: 0:1, 0:2 Robin Kny (8., 16.), 1:2 Daniel Litz (32.), 1:3 Stefan Sauter (44.), 1:4 Viktor Hartwig (53.).

SV Wolfegg – TSV Berg II 1:5 (0:3). 0:1 Jeremias Wunderlich (6.), 0:2, 0:3 Kian Fetic (13., 21.), 1:3 Florian Metzler (48., Elfmeter), 1:4 Lukas Lang (57., Eigentor), 1:5 Nikolas Deutelmoser (90.).