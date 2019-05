SG Aulendorf gewinnt völlig verrücktes Bezirkspokalfinale

Die Überraschung ist perfekt: Die SG Aulendorf hat den Fußball-Bezirkspokal Bodensee gewonnen. Der Kreisligist setzte sich am Donnerstagnachmittag mit 6:4 nach Verlängerung gegen den Bezirksligisten TSV Eschach durch. Es war ein völlig verrücktes Spiel, das alles zu bieten hatte: Verlängerung, Elfmeter, Platzverweis, zehn Tore – mit dem besseren Ende für die SGA.

„So eine geile Pokalsaison mit sechs Toren und dem Pokalsieg zu krönen, ist überragend“, freute sich Aulendorfs Spielertrainer Andreas Krenzler nach dem Abpfiff. Krenzler war der überragende Mann auf dem Platz: Drei Treffer erzielte er selbst, an den übrigen drei Toren war er ebenfalls direkt beteiligt. „Das ist unwichtig gegenüber dem, was die Mannschaft heute geleistet hat.“ Auf der anderen Seite stand ein bitter enttäuschter Eschacher Trainer Stefan Krause: „Man muss es einfach so sagen: Wir sind einfach zu dumm momentan.“

Denn die favorisierten Eschacher bekamen das Spiel nach einer zerfahrenen Anfangsphase in den Griff, aber vergaben riesige Chancen. Nach 14 Minuten scheiterte Florian Locher völlig frei an SGA-Keeper Sebastian Ludwig, auch drei Minuten später war der Torhüter der Sieger dieses Duells. Dennoch ging Eschach nach 23 Minuten in Führung, als Tim Kibler einen Eckball von Manuel Ruess ins Tor köpfte. Eschach eroberte nach dem Anpfiff direkt wieder den Ball und Max Bröhm hätte beinahe auch das 2:0 erzielt. So kam es kurz darauf, wie es kommen musste. Einen SGA-Abstoß verlängerte Krenzler per Kopf auf Janik Vogt, der ausglich. Es war ein Tor aus dem Nichts, denn eigentlich kontrollierte Eschach in den Minuten vor und nach dem Führungstreffer die Partie. „Es ist ein Sinnbild unserer gesamten Rückrunde“, ärgerte sich Krause. Statt mit einer klaren Führung ging Eschach sogar mit einem Rückstand in die Pause, denn Tobias Moser verwandelte in der 45. Minute einen Elfmeter für Aulendorf.

Eschach erzielt Ausgleich in der Nachspielzeit

Auch im zweiten Durchgang stand Eschach sich häufig selbst im Weg, während die SGA kämpferisch eine überragende Partie ablieferte. „Vielleicht war das heute der Schlüssel, dass wir die entscheidenden Zweikämpfe gewonnen haben“, meinte Krenzler. Aulendorf hatte nicht viele Chancen, aber wenn, dann wurde es richtig gefährlich. So parierte Eschachs Torhüter Maik Strobel nach 56 Minuten stark gegen Vogt. Kurz darauf glich der TSV aus. Max Bröhm setzte sich bei einem Konter überragend gegen mehrere Verteidiger durch und Florian Locher verwertete seine Hereingabe zum 2:2. Doch ein weiteres Mal kam Aulendorf zurück, denn Krenzler köpfte seine Mannschaft in der 81. Minute in Führung. Eschach hatte erst in der 85. Minute die Riesenchance durch Patrick Kapellen und kam in der vierten Minute der Nachspielzeit tatsächlich noch zum Ausgleich. Nach einem langen Ball verlor Aulendorf die Orientierung und Locher traf zum 3:3 – Verlängerung.

Die begann nach nicht einmal einer Minute mit dem perfekten Start für Aulendorf. Einen Freistoß aus der eigenen Hälfte legte Krenzler ab auf Alexander Allgäuer, der zwei Meter vor dem Tor völlig frei zum 4:3 einschob. Die Eschacher hatten hier völlig gepennt und kassierten in der 98. Minute den nächsten Tiefschlag. Raphael Baumann musste mit gelb-rot vom Platz. Die Entscheidung besorgte Krenzler in der 105. Minute und kurz vor Schluss setzte er mit seinem dritten Tor sogar noch einen drauf. Eschachs viertes Tor durch Tobias Weiß änderte nichts mehr am Sieg des Außenseiters. Der Rest war grenzenloser Jubel: „Heute“, versprach Krenzler, „nehmen wir Aulendorf auseinander“.