Serie von Auto-Diebstählen

Seit Mitte Februar sind laut Polizei im Raum Tettnang, Ravensburg, Wangen und Lindau insgesamt elf hochwertige Autos der Marke Audi gestohlen worden. Acht Wagen waren vom Typ A 6. Die Fahrzeuge hatten jeweils einen Wert von gut 50 000 Euro. In zwei weiteren Fällen blieb es beim Versuch. Nach bisherigen Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass die Täter gut organisiert sind, über ein großes technisches Know-how sowie über das entsprechend hochwertige technische Equipment verfügen und die Pkws zeitnah ins osteuropäische Ausland gebracht haben. Den Tatorten ist gemeinsam, dass sie jeweils in Wohngebieten am Ortsrand lagen und die Autos im Freien oder unter Carports geparkt waren. Die Polizei geht davon aus, dass die Tatorte vorher ausgekundschaftet wurden. Zeugen, denen verdächtige Personen und Fahrzeuge auffallen, werden daher gebeten, zeitnah die Polizei, auch über Notruf 110, zu verständigen. Die Ermittlungen werden zentral durch die Kriminalpolizeidirektion in Friedrichshafen geführt.