Seniorin stürzt und wartet auf Hilfe

Eine Person liegt auf der Straße. Keiner bleibt stehen. Keiner fragt nach. Keiner hilft. Dieses Szenario kann man sich in einer Großstadt, wo die Menschen anonym aneinander vorbeileben gut vorstellen – nicht aber in Ravensburg. Doch genau hier hat es genau solch einen Vorfall gegeben.

Beatrix von Fassong hat es erlebt. Als sie vor Kurzem über die Kreuzung am Frauentor lief, stürzte die 66-Jährige auf die Straße. Aus eigener Kraft kam sie nicht mehr hoch. Später stellte sich heraus, dass eine ihrer Rippen gebrochen war. Trotz regen Fußgängerverkehrs blieb erst einmal keiner stehen. „Die Zeit, die man dort liegt und nichts tun kann, kam mir ewig vor“, schildert von Fassong ihr Erlebnis. Zwei junge Mädchen wären schließlich zurückgekommen und hätten ihr aufgeholfen. Aber wieso hat das so lange gedauert?

„Ich will niemandem die Schuld zuweisen“, erklärt die ältere Dame, „man fragt sich nur, was in den Köpfen der Menschen vorgeht. Jeder verlässt sich darauf, dass der andere etwas tun wird, weil man selbst gerade keine Zeit hat.“ In einer Gesellschaft, in der jede Handlung auf dem Prüfstand stehe, schiene es, als hätten die Menschen plötzlich Angst davor zu helfen, so Fassong. Und Beispiele gibt es genug: Wer hilft schon, wenn einem anderen die Einkäufe herunterfallen? Und wer bietet älteren Menschen im Bus seinen Sitzplatz an?

„Es reicht oft schon, wenn man hingeht und fragt, ob der andere Hilfe benötigt“, sagt Fassong. Eigentlich ist sie gerne in Ravensburg, mag die Bewohner der stadt. Und dennoch: Ihr Erlebnis hat sie zutiefst schockiert. „Das ist ein vollkommener gegensatz zu dem, was ich mit Ravensburg verbinde“.