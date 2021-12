Seniorin fährt auf der Gegenfahrbahn

Glücklicherweise unverletzt geblieben eine 70 Jahre alte Citroen-Fahrerin bei einem Unfall am Dienstag gegen 7 Uhr in der Ulmer Straße in Ravensburg.

Die Seniorin war nach Angaben der Polizei auf der Ulmer Straße aus Berg kommend in Richtung Innenstadt unterwegs. Auf Höhe Eywiesenstraße bog die 70-Jährige nach links auf die zweispurige Gegenfahrbahn ab. Nach kurzer Fahrt entgegen der Fahrtrichtung kam sie mit ihrem Wagen nach links von der Straße ab und stieß auf dem dortigen Grünstreifen gegen ein Verkehrszeichen.

Andere Verkehrsteilnehmer wurden ersten Erkenntnissen zufolge nicht gefährdet. Am Citroen entstand Sachschaden von rund 4000 Euro, am Verkehrszeichen von etwa 500 Euro. Das Fahrzeug musste nach der Kollision abgeschleppt werden.