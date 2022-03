Seniorin Eveline Pfau-Steinebrunner für Ehrenamt ausgezeichnet

Der Seniorenehrenamtspreis 2020 geht an Eveline Pfau-Steinebrunner. Die Auswahlkommission würdigt damit das jahrzehntelange ehrenamtliche Wirken im Verein Seniorentreff Ravensburg. Eveline Pfau-Steinebrunner „setzt sich mit großem Engagement im Verein und der Begegnungsstätte am Hirschgraben ein“, so die Stadtverwaltung.

Mit dem Seniorenehrenamtspreis 2020 wird dieses beispielhafte ehrenamtliche Engagement in Ravensburg ausgezeichnet, denn Eveline Pfau-Steinebrunner „übt vielfältige ehrenamtliche Tätigkeiten im Seniorentreff Ravensburg e. V. aus, beispielsweise seit 2006 bis heute als Gruppenleiterin Aquarell-Malen oder als stellvertretende Vorstandsvorsitzende von 2009 bis 2021“, schreibt dazu die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. Der Preis wurde Eveline Pfau-Steinbrunner am Mittwoch, 23. März, vom Seniorenbeauftragten der Stadt Ravensburg, Martin Diez, überreicht.

Gerhard Schmidt, Inhaber der 250 Jahre alten Marienapotheke hatte 2005 den Geburtstag seiner Apotheke zum Anlass genommen, der Stadt Ravensburg 10 000 Euro zu spenden mit der Auflage, jährlich jeweils 1000 Euro an engagierte ältere Mitbürger zu geben und damit den ehrenamtlichen Einsatz von Seniorinnen und Senioren zu würdigen. Mittels weiterer Zustiftungen 2015 und 2019 kann der Seniorenehrenamtspreis fortgeführt werden.