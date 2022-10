Seniorenwallfahrt zur Liebfrauenhöhe und Schloss Glatt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit 38 Senioren nahm der Bezirk Bodensee der katholischen Arbeitnehmerbewegung (KAB) an der diözesanweiten Seniorenwallfahrt auf der Liebfrauenhöhe bei Rottenburg teil. Die Anfahrt erfolgte mit dem Reisebus über die schon herbstlich gefärbte Schwäbische Alb.

In der beeindruckenden Krönungskirche der Schönstatt-Schwestern versammelten sich dann über 300 Teilnehmer aus der ganzen Diözese. Die Messe wurde von Weihbischof Dr. Johannes Kreidler und von KAB-Diözesanpräses Diakon Mathias Schneider feierlich gestaltet. Dabei ging der Weihbischof in seiner Predigt in selten gehörter Offenheit auf den sexuellen Missbrauch und den Machtmissbrauch in der Katholischen Kirche ein und hob hervor, dass dies im Widerspruch zur christlichen Botschaft stünde. Maria sei eine Person, die zudem die Bedeutung der Frauen in der Kirche unterstreichen würde.

Lebhaft ging es dann beim dreigängigen Mittagessen im Bildungshaus zu, wo man auch untereinander ganz gut in Kontakt kam. Am Nachmittag fuhren die Teilnehmer aus Oberschwaben dann zur Besichtigung des alten Wasserschlosses in Glatt bei Sulz am Neckar, das heute ein schönes Kultur- und Museumszentrum ist. Aber nicht nur das Wasserschloss Glatt kam bei der Reisegruppe gut an, sondern auch Kaffee und Kuchen im nostalgischen Schlosscafé, das in einem Nebengebäude beim Wasserschloss untergebracht ist.

Nicht nur auf der Heimreise gab es geistliche Impulse von der Reiseleitung, sondern auch schon bei der Anreise und zudem so manche Informationen zur Landschaft und zu historischen Orten. So war auch die lange Fahrt recht kurzweilig. Wohlgelaunt und mit vielen positiven Eindrücken bereichert erreichten die Teilnehmer dann am Abend wieder ihre Heimatorte.