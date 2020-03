Seniorentreff Ravensburg bietet telefonische Hilfestellung in Corona-Zeiten

In Kooperation mit der Stadt Ravensburg will der Seniorentreff Hirschgraben am Mittwoch, 25. März, mit dem telefonischen Unterstützungsangebot „Wir lassen Sie nicht alleine – Wir telefonieren miteinander – Wir halten zusammen durch“ starten. Laut Pressemitteilung ist das Ziel der Initiative, Vereinsamung zu minimieren, das Gefühl des Alleinseins und Isolation zu unterbrechen, Kommunikation zu ermöglichen, menschliche kommunikative Nähe zu geben und miteinander zu reden.

Willkommen sind Senioren aus dem Stadtgebiet und den Ortschaften sowie alle, die bereit sind, mit Mitmenschen zu telefonieren und sie auf diese Weise zu unterstützen, ansprechen und vernetzen. Das Büro des Seniorentreffs führt die Kontakte zusammen.