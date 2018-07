Seniorenexpress fährt auch an den Laggo Maggiore

Die Begegnungsstätte am Hirschgraben 7 bietet für Januar bis April wieder ein vielseitiges Programmangebot an. Wer ab 55 Jahren Körper, Geist und Seele fit halten will, findet im neu erschienenen „Seniorenexpresss“ ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm dazu. Nahezu 60 regelmäßig stattfindende Gruppenaktivitäten sind darin enthalten, in Bereichen wie Sport und Spiel, Singen und Musizieren, Sprachen, handwerkliches und kreatives Gestalten und nicht zuletzt Geselligkeit. Es gibt aber auch Kurse, bei denen es um die neue Technik (Fahrkartenschalter) geht. Weitere Veranstaltungen sind:

Fahrten und Exkursionen: Am 27. Januar findet eine Führung durch die Sonderausstellung Jakob Russ im Museum Humpisquartier statt, und am 4. Februar wird das Spielemuseum von „Ravensburger“ in der Marktstraße besucht. Neben den Theaterfahrten ins Graf-Zeppelin-Haus zu Sonntagnachmittagsaufführungen (am 6. Februar „Gräfin Mariza“ und am 10. April „Der fröhliche Weinberg“) gibt es eine Fahrt nach Mannheim zur Stauferausstellung am 19. Februar, eine Führung im Eriskircher Ried zur Beobachtung der durchreisenden und heimischen Vogelwelt und eine Tagesfahrt nach Stuttgart zur Großen Landesausstellung über Hans Holbein den Älteren. Für Mai und September sind mehrtägige Reisen an den Lago Maggiore beziehungsweise nach Thüringen vorgesehen.

Gesprächskreise: Monatlich finden das politische Frühstück zu aktueller Zeitungslektüre statt, ebenso wie die Gesprächskreise zu philosophischen Themen und zur Mythologie in Literatur und Kunst. Der Literaturkreis befasst sich im Februar mit Anette von Droste zu Hülshoff, während sich der ökumenische Gesprächskreis im März mit dem Thema Religionsunterricht beschäftigt.

Vorträge: „Geld regiert die Welt – warum nicht umgekehrt?“ ist das Thema von Professor Dr. Lackmann am 1. Februar, am 8. Februar klärt Polizeihauptkommissar Karl Schäfer über Betrügereien im Alltag auf, und um das Wohnen im Alter geht es im Ravensburger Seniorenforum am 16. Februar. Im März sprechen Brigitte Restle von der Akademie Südwest über das Thema „Alt – Verwirrt – Dement“ und Alt-OB Hermann Vogler über „Aktuelle Aufgaben des Regionalverbandes Bodensee-Oberschwaben. Die weiteren Vorträge befassen sich mit dem Karneval in Venedig (22. Februar), der „Welt der Maya“ (1. März), der „Kunst, gesund zu Leben“ (12. April) und der Natur am Federsee (26. April). Außerdem informiert das Deutsche Rote Kreuz am 18. April über seine sozialen Dienste und bietet dabei das “Essen auf Rädern“ zum Probieren an.

Die kleine Seniorenakademie hat diesmal die Gebiete „Naturkreisläufe auf unserem Planeten“ und „Streifzüge durch das Mittelalter“ zum Thema.