Senioren Wochenende in Königsbrunn

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vergangenes Wochenende fand in Königsbrunn das, vom TSC dancepoint e.V. ausgetragene sogenannte „Senioren Wochenende“ statt. Für den Amateur Tanzsport Club Blau-Rot Ravensburg e.V. ging bei diesem Turnier das Standardpaar Sopna Pulicottil und Norbert Thorsten Mayr an den Start. Nachdem die beiden in ihrer Altersklasse der Senioren I-D Standard zuletzt das Tanzturnier um das „Blaue Band der Spree“ in Berlin mit dem ersten Platz für sich entscheiden konnten, tanzte sich das Ravensburger Paar auch in Königsbrunn erneut ganz nach oben auf das Siegerpodest. Dieser erste Platz wurde mit dem Aufstieg in die nächsthöhere Leistungsklasse gekrönt. In dieser Startklasse der Senioren I-C Standard durften die beiden nun zum ersten Mal auf einem Turnier ihren Slowfox präsentieren und sich am Ende über den Einzug in das Finale freuen.