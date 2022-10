Senioren rauscht mit Auto in Polizeigarage

Nicht ohne Komplikationen ist am Montag kurz nach 18.30 Uhr das Ausfahren aus einem Parkdeck in der Seestraße für eine 73 Jahre alte Autofahrerin verlaufen, teilt das Polizeipräsidium Ravensburg.

Weil sie zu weit vom Ticketautomaten entfernt stand, habe sich die Seniorin abgeschnallt und die Fahrertür geöffnet. Gleichzeitig rutschte sie mit ihrem Fuß vom Brems- auf das Gaspedal ab. Ihr Wagen beschleunigte daraufhin, durchbrach die Schranke und prallte gegen das Eingangstor eines gegenüberliegenden Polizeigebäudes.

Beifahrerin wird leicht verletzt

Während die 73-Jährige unverletzt blieb, erlitt ihre 79-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Am Auto der Seniorin entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 7000 Euro, an der Schranke und dem Eingangstor Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.