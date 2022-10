Senior wird Opfer von Schockanruf

Wie jetzt erst bekannt wurde, ist ein 84-Jähriger am 4. September Opfer eines sogenannten Schockanrufs geworden. Das teilt die Polizei mit. Die Täter riefen den Mann an und gaben vor, dessen Tochter habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Um einer sofortigen Inhaftierung zu entgehen, müsse eine Kaution hinterlegt werden. Der Senior ließ sich durch die geschickte Gesprächsführung der Betrüger so unter Druck setzen, dass er ihnen schlussendlich einen fünfstelligen Euro-Betrag überreichte. Erst im Nachhinein nahm der 84-Jährige Kontakt mit seiner Tochter auf und erkannte den Betrug. Die Kriminalpolizei Friedrichshafen ermittelt und bittet Zeugen der Geldübergabe, die sich zwischen 10 und 12 Uhr in der Allmandstraße abgespielt hat, sich unter der Telefonnummer 07541 / 70 10 zu melden.

Der Abholer war mit einem schwarzen Kastenwagen mit Aufbau und kurzer Motorhaube unterwegs und wird als 30 bis 40 Jahre alt und mit kurzem Haar beschrieben. Er soll etwa 170 Zentimeter groß und von hagerer Gestalt gewesen sein. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut vor dieser Betrugsmasche. Immer wieder werden Menschen Opfer der Betrüger und geben Ihr Erspartes heraus. Polizeibeamte fordern niemals Bargeld oder Wertgegenstände als Kaution.