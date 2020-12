Senior verursacht zwei Unfälle in einer Stunde

Gleich zweimal ist ein 83-Jähriger am Mittwoch mit seinem Daimler innerhalb einer Stunde auf die linke Fahrspur geraten und mit dem Gegenverkehr zusammengestoßen.

Zunächst schätzte der Senior laut Polizei gegen 15 Uhr die Fahrbahnbreite an einer Engstelle in der Tettnanger Straße in Ravensburg nicht richtig ein und streifte mit seinem Außenspiegel den VW einer entgegenkommenden 22-Jährigen. Gegen 15.50 Uhr geriet der 83-Jährige ebenfalls in der Tettnanger Straße so weit auf die Gegenfahrspur, dass er dort mit einer 53-jährigen Ford-Fahrerin zusammenstieß.

Bei beiden Unfällen entstand Gesamtschaden von knapp 10 000 Euro, verletzt wurde niemand. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des 83-Jährigen.