Senior meldet Parkrempler erst einen Tag später

Ein Senior hat in Ravensburg ein Auto beim Einparken angerempelt und den Fall erst einen Tag später der Polizei gemeldet – die sucht jetzt nach dem Besitzer, des angefahrenen Autos. Ein 85-Jähriger parkte am Freitag in der Zeit zwischen 15 Uhr und 16 Uhr am Andermannsberg, am dortigen Hauptfriedhof, sein Auto ein, wie die Polizei mitteilte. Dabei habe er einen geparkten Pkw an der linken hinteren Stoßstangenecke gestreift. Der Unfallverursacher meldete den Vorfall laut Polizei erst am Folgetag beim Polizeirevier in Weingarten. Außerdem könne er keine Angaben zu dem angerempelten Fahrzeug machen. Deshalb bittet das Polizeirevier Weingarten, Telefon 0751 / 8036666, darum, dass sich der Geschädigte dort meldet.