Selinka-Kunstpreis 2020 vergeben

Seit dem Schuljahr 2015/16 vergibt die Peter-und-Gudrun-Selinka-Stiftung einmal jährlich in Kooperation mit dem Welfen-Gymnasium Ravensburg drei mit insgesamt 900 Euro dotierte Kunstpreise an Schüler der Jahrgangsstufe 1 mit Neigungsfach Kunst.

Dieses Jahr freuten sich Stiftung und Schule laut einer Pressemitteilung auf das fünfjährige Jubiläum, denn die coronabedingten Umstände hätten nicht nur den Regelunterricht im vergangenen Schulhalbjahr erschwert, sondern auch hohes Eigenengagement von den Schülern gefordert. Dennoch habe es neun überzeugende Einreichungen für den Selinka Kunstpreis 2020 gegeben, unter denen eine Fachjury drei Preise vergeben hat.

Der erste Kunstpreis, dotiert mit 500 Euro, ging an Jette Rist vom Welfen-Gymnasium für ihr Werk mit dem Titel „Verbunden“. Der zweite Preis an Valentin Prinz, ebenfalls Welfen-Gymnasium (250 Euro) und der dritte Preis an Hanna Wolkenhauer vom Spohn-Gymnasium (150 Euro).

Zur Begründung für die Vergabe des ersten Preises sagte die Jury, das Werk zeichne sich „durch eine hohe, eigenständige kreative Leistung aus und auch der Sammlungsbezug ist, sowohl inhaltlich als auch bildnerisch, ganz klar gegeben. Darüber hinaus überzeugt es durch eine starke eigene, inhaltliche Interpretation. Die technisch, handwerkliche Umsetzung ist sehr hochwertig und besticht durch eine individuelle kreative Umsetzung mit dem Material Wolle. Darüber hinaus hat die Jury das gelungene Farb-Raum-Konzept mit abstrakten und figurativen Elementen und einer starken rhythmischen Komposition überzeugt. Die räumliche Wirkung ist sehr stark, erweckt Neugierde und fordert den Betrachter zur Auseinandersetzung heraus: insgesamt ein sehr guter Gesamteindruck.“