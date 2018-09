Selbsthilfegruppe veranstaltet Aktionswoche „Demenz“

Ende September veranstaltet die Selbsthilfegruppe für Angehörige von Menschen mit Demenz Ravensburg die Aktionswoche „Demenz“ in Ravensburg und Weingarten. Unter dem Motto: „Mit dem Vergessen leben – Den Alltag bewältigen“ finden vom 21. bis zum 28. September verschiedene Veranstaltungen statt, um Menschen mit Demenz, deren Angehörige und Interessierte zu erreichen und zu informieren.

Zum Weltalzheimertag am 21. September ist der Auftakt der Aktionswoche mit der Filmvorstellung „Vergiss mein Nicht“ um 18 Uhr im Kulturzentrum Linse in Weingarten. Als nächster Programmpunkt folgt das Tanzcafé „Frohsinn“ am Montag, 24. September, im Haus am Mühlbach in Weingarten. Hier sind Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen zu einem Nachmittag mit Kaffee, Kuchen und Gesang bei Live-Akkordeonmusik eingeladen. Denn: „Musik ist der Königsweg zu den Kranken“, sagt Gisela Harr, Leiterin der Selbsthilfegruppe für Angehörige von Menschen mit Demenz Ravensburg.

Am Mittwoch, 26. September, finden zusätzlich verschiedene Informationsveranstaltungen im Foyer des St.-Elisabethen-Klinikums in Ravensburg statt. Ab 17 Uhr stellen sich die verschiedenen Ansprechpartner zum Thema Demenz im Landkreis Ravensburg vor und beantworten Fragen. Darunter das Netzwerk Demenz, die Zuhause-Leben-Stelle und der Begleitdienst für Menschen mit Demenz des St.-Elisabethen-Klinikums (ODEM-Begleitdienst).

Anschließend gibt es ab 19 Uhr die Vorträge „Demenz – dabei und mittendrin im Alltag“ von Jochen Tenter, Chefarzt der Alterspsychiatrie des Klinikums, und „Demenz – dabei und mittendrin im Klinikalltag“ von Sven Zerrer, Oberarzt der Station für Akutgeriatrie. Hier soll dem Laien das Krankheitsbild Demenz nähergebracht werden, der richtige Umgang mit Menschen mit Demenz und wie deren Angehörige im Alltag unterstützt werden können. Außerdem soll die Gestaltung der Stationen für Alterspsychiatrie und Akutgeriatrie vorgestellt werden. Zum Abschluss der Aktionswoche wird am Freitag, 28. September, um 17 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst in der Kapelle des St.-Elisabethen-Klinikums zum Thema „Vergesslich – aber nicht vergessen!“ abgehalten. Unterstützt wird die Aktionswoche Demenz von der AOK Bodensee-Oberschwaben, dem Landkreis Ravensburg, der Oberschwabenklinik und dem Zentrum für Psychiatrie Südwürttemberg.