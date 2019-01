Selbsthilfegruppe für Frauen nach Brustkrebs gegründet

Die Resonanz hat so wohl keiner erwartet: Über 20 Frauen kamen am vergangenen Montag zur Gruppengründung der „Frauenselbsthilfe nach Krebs“ in das Mehrgenerationenhaus Gänsbühl in Ravensburg. Laut Pressemitteilung sei das ein Zeichen, dass ein Austausch bei oder auch nach einer Krebserkrankung ein wichtiges Bedürfnis von Betroffenen ist. Als ehrenamtliche Leitung wurden Initiatorin Angelika Siller (Gruppenleiterin), Heike Berger (stellvertretende Gruppenleiterin) sowie Romina Stevens (Kassiererin) als Nichtbetroffene gewählt.

20 Frauen gaben dem Thema Krebserkrankung in Ravensburg laut Mitteilung am Gründungsabend ein Gesicht: eine 78-Jährige mit Brustkrebs und Metastasen in der Leber, die nach der Chemotherapie metastasenfrei ist, eine junge Syrerin, die die Diagnose Brustkrebs vor sechs Monaten erhielt und Chemotherapie sowie Operation hinter sich hat, oder eine Frau, die nach der Diagnose Lungenkrebs 26 Chemotherapien durchlief. Außerdem war da eine 73-jährige Frau, die vor sechs Jahren erkrankt ist und die „gesamte Palette“ erfolgreich durchgemacht hat. Sie kam, um den anderen „Mut zu machen“.

Aus der Mitteilung geht hervor, dass Brustkrebs die häufigste Krebsform bei Frauen in Deutschland ist: Jedes Jahr erhalten 69 000 Frauen die Erstdiagnose. So weit die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht: Brustkrebs ist die am besten erforschte Krebserkrankung, die Heilungschancen sind laut Selbsthilfegruppe sehr hoch. Aber auch wenn die medizinischen Therapiemöglichkeiten Erfolg versprechend sind, den Umgang mit der Krankheit muss jede Frau selbst tragen. „Die Krankheit begleitet einen ein Leben lang“, wird Angelika Siller in der Mitteilung zitiert, die selbst betroffen ist. Die Selbsthilfegruppe findet sie wichtig, um Frauen positiv zu unterstützen und so zur Verbesserung der Lebensqualität beizutragen. Auch langfristig. Denn wie bei der Vorstellungsrunde immer wieder zu hören war: „Mit der Therapie durch zu sein, ist nicht alles.“ Die Psyche ist auch danach bei vielen weiterhin schwer belastet.

Das Anliegen der Gruppe ist vielfältig, heißt es in der Mitteilung: sich gegenseitig Mut machen, sich austauschen. Alles was innerhalb der Gruppe gesprochen wird, wird dabei streng diskret behandelt. Die Gruppe soll aber nicht nur dem Austausch über die Erkrankungen dienen, sondern auch Auszeiten bieten. Das spiegelt sich im Jahresprogramm der Selbsthilfegruppe wider, auf dem sich Fachvorträge wie etwa über Nachsorge und Spätfolgen einer Krebserkrankung finden, aber auch Gemeinschaftsabende oder ein Kinoevent.

Einstimmige Wahl

Nach der Vorstellungsrunde wurden Angelika Siller, Heike Berger und Romina Stevens einstimmig gewählt. Eigens als Wahlleiterin angereist war vom Landesverband Frauenselbsthilfegruppe nach Krebs Rosi Munding, die auch die Meersburger Gruppe mit leitet. Sie übernimmt die Patenschaft für die Ravensburger Gruppe. Diese ist nun unter dem Dach des Landesverbandes Frauenselbsthilfe nach Krebs e. V. mit über 60 lokalen Gruppen und der Deutschen Krebshilfe aktiv. Sie arbeitet außerdem eng mit der Krebsberatungsstelle der Oberschwabenklinik Ravensburg zusammen.

Die Gruppe trifft sich in der Regel am dritten Montag im Monat von 18.30 bis 20 Uhr (nicht in den Ferien) im Mehrgenerationenhaus Gänsbühl in der Herrenstraße 43 in Ravensburg. Die Teilnahme ist kostenlos. Interessierte können jederzeit ohne Anmeldung teilnehmen. Infos gibt es unter www.frauenselbsthilfe.de oder unter Tel. 0751 95 880 770