Selbst Schaufensterpuppen sind am Boden zerstört

Schon am ersten Tag der Notbremse zeigt sich die Ravensburger Innenstadt wieder von ihrer ruhigeren Seite.

Wo am Montag noch viele Bürgerinnen und Bürger flanierten, in den Geschäften einkaufen gingen und das sonnige Wetter genossen, sind die Gassen am Dienstag wie leergefegt. Die Einzelhandelsgeschäfte verweisen auf Plakaten in ihren Schaufenstern wieder auf ihren „Click & Collect“-Service. Demontierte Schaufensterpuppen verdeutlichen symbolisch die Situation des am Boden zerstörten Einzelhandels. Vor der Central-Apotheke tummelten sich am Dienstagmorgen einige Menschen – sie ließen sich auf Corona testen.