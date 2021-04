Selber Wölfe streben nach Titel den DEL2-Aufstieg an

Nach einer überzeugenden Finalserie haben sich die Selber Wölfe den Meistertitel in der Eishockey-Oberliga Süd gesichert. Die Oberfranken setzten sich in Endspiel Nummer vier mit 3:2 (1:0, 2:1, 0:1) gegen die Eisbären Regensburg durch und haben sich damit auch für das große Oberliga-Finale gegen den Meister der Staffel Nord qualifiziert. Wer in die DEL2 aufsteigt, wird sich nun zwischen den Selbern und dem Sieger der Nord-Staffel entscheiden. Wer das sein wird, entscheidet sich am Dienstagabend, wenn die Hannover Scorpions und der Herne EV aufeinandertreffen.

„Wir hatten eine spannende und faire Finalserie. Ein 3:1 in einer Serie mag auf dem ersten Blick deutlich sein, aber das täuscht. Die Spiele waren überwiegend eng und beide Vereine zeigten, dass sie verdient im Finale standen. Herzliche Glückwünsche an die Selber Wölfe, die von vielen routinierten Spielern getragen wurden. Wir sind jetzt auf das große Oberfinale gespannt, in dem die Verzahnung mit der besten Mannschaft aus der Oberliga Nord stattfindet. Es wird interessant“, freute sich DEB-Ligenleiter Markus Schubert mit dem Sieger der Süd-Staffel.

Regensburg verpasst Titelverteidigung

Für Selb, das nach der Hauptrunde auf Tabellenrang zwei gelegen hatte, erzielten Lucas Miculka (2.), Steven Deeg (25.) und Top-Scorer Nicholas Miglio (28.) die Treffer zum Titel, für den Hauptrundenersten aus Regensburg reichten die Tore von Richard Divis (34.) und Petr Heider (60.) nicht zum Sieg. Die Selber Wölfe mit dem früheren Ravensburger Topverteidiger Lukas Slavetinsky holten zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte den Titel in der Oberliga Süd.

In der Vorsaison war die Spielzeit nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie abgebrochen und die Eisbären Regensburg als Hauptrundenmeister gekürt worden.