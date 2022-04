Schaden von rund 250 Euro dürfte laut Polizei an einem geparkten VW Mulitvan entstanden sein, der am Donnerstag zwischen 18.30 und 20 Uhr in der Tettnanger Straße in Ravensburg angefahren wurde.

An dem Pkw wurde in der Zeit der Seitenspiegel beschädigt, der Verursacher meldete den Vorfall nicht. Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht, Hinweise können unter Telefon 0751/8033333 gegeben werden.