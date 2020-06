Seitenspiegel an Autos abgerissen

Vorsätzlich beschädigt wurden mehrere Fahrzeuge am Samstag gegen 4.15 Uhr in der Banneggstraße. Wie die Polizei mitteilt, wurden an mindestens fünf Fahrzeugen die Seitenspiegel abgerissen. Außerdem wurde ein Kennzeichen gestohlen. Im Rahmen der Fahndung konnten zwei Tatverdächtige festgenommen werden, heißt im Polizeibericht weiter. Die ersten Ermittlungen – insbesondere der Spurensicherung – hätten den Tatverdacht gegen einen der mutmaßlich Beteiligten erhärtet. Zwei weitere Tatverdächtige konnten in der Folge ermittelt werden.