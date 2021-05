Eine Seitenscheibe sowie beide Außenspiegel eines Pkw wurden in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf dem Parkplatz der Gewerblichen Schule in der Gartenstraße in Ravensburg beschädigt. Das teilt die Polizei mit.

Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter Telefon 0751/8033333 entgegen.