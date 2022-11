Seit über 150 Jahren Kolpingsfamilie Ravensburg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Kolpingsfamilie Ravensburg ist wie alle Kolpingsfamilien zurückzuführen auf den von Priester Adolf Kolping am 6. Mai 1849 in Köln gegründeten Gesellenverein. Die heute weltweit vertretenen Kolpingfamilien zählen allein in Deutschland über 18 000 Mitglieder. Sie sind durch den Zentralverband in Köln organisiert.

Als Schuhmacher hat der am 8. Dezember 1813 in Kerpen geborene Adolf Kolping das Leben der Gesellen auf der Walz kennengelernt. Nach seinem Studium in München und Bonn sowie am Priesterseminar in Köln wurde Kolping am 13. April 1845 zum Priester geweiht. Als Domvikar von Köln gründete er den Kölner Gesellenverein mit dem Ziel, Gesellen auf der Walz Obdach und warmes Essen zu sichern.

Noch in der Nachkriegszeit waren diese Unterkünfte (Kolpinghäuser) für Gesellen, die in den Großstädten, fern von zu Hause, Arbeit gefunden hatten, eine wichtige Anlaufstelle. Geprägt vom christlichen Glauben fanden die Bewohner eine gleichgesinnte Gemeinschaft und so eine gesellschaftliche Bindung, sogar Freunde.

Der Wandel der Zeit ging auch an den Kolpingsfamilien nicht spurlos vorbei. Gesellen auf der Walz gab es immer weniger. Man blieb nach der Ausbildung im Betrieb oder strebte eine Weiterbildung an. Die Gesellen gründeten Familien und so wurde aus dem Gesellenverein in den 1970er-Jahren der heutige Familienverein.

Die Kolpingsfamilie Ravensburg hat ihr Domizil im „Haus Adolf Kolping“ in der Kapuziner Straße 8. Dort befinden sich die Vereinsräume mit Saal, Küche, Terrasse und vielem mehr. Die heutigen Mitglieder stammen aus allen Schichten der Gesellschaft. Sie achten die christliche Prägung des Vereins. Dabei wird kein Andersgläubiger ausgeschlossen. Die Kolpingsfamilie Ravensburg ist ein offener Familienverein, der sich über jeden Zuspruch freut und Interessierte zu ihren Veranstaltungen gern willkommen heißt.

Regelmäßig treffen sich die Mitglieder zu den verschiedensten Veranstaltungen. Ob Handarbeit, Sport oder gemeinsames Spielen und Kochen, das Programm ist vielfältig. Die Räume können für Familienfeiern gebucht werden. So finden runde Geburtstage, Kommunionsfeiern, Firmungen oder Familienfeste statt. Die Einnahmen aus der Vermietung werden für die Unterstützung gemeinnütziger Institutionen verwendet.

Interessierte sind jederzeit willkommen und können ganz unverbindlich reinschnuppern. Kontakt: claus@heinevetter-rv.de