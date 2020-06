Seine Leidenschaften: Politik und Kunst

Der Journalismus und die Kunst sind seine Leidenschaften: Siegfried Kasseckert leitete mehr als 14 Jahre die Lokalredaktion der „Schwäbischen Zeitung“ Ravensburg. Am 10. Juni feiert er seinen 80. Geburtstag.

Ehemalige Kollegen bezeichnen ihn als „leidenschaftlichen Kommunalpolitiker“, der für seine meinungsfreudigen Kommentare bekannt war. Siegfried Kasseckert war zunächst mehrere Jahre politischer Redakteur der damaligen SZ-Zentralredaktion in Leutkirch sowie Stuttgarter Korrespondent der „Schwäbischen Zeitung“, bevor er zwölf Jahre lang die SZ-Redaktion in Tuttlingen leitete und 1987 als Redaktionsleiter nach Ravensburg kam.

Auch als er im Jahr 2001 in den Ruhestand ging, legte er den Stift nicht aus der Hand: Bis heute ist Kasseckert der Redaktion als freier Mitarbeiter verbunden und berichtet hauptsächlich über das kommunalpolitische Geschehen in Baienfurt.

Doch nicht nur die Politik, auch die Kunst hat es ihm angetan: Seit seiner Jugend ist der heute 80-Jährige, der in Eger/Sudetenland geboren wurde, künstlerisch tätig – in vielen verschiedenen Stilrichtungen. Im Laufe der Zeit entstanden Bilder, Collagen, Reliefs und Zeichnungen. 2008 fertigte Kasseckert acht große Bilder und Reliefs für die Autobahnkapelle Winterberg bei Leutkirch.

Immer wieder stellt er seine Werke aus, ist außerdem Kunstsammler und -kritiker. „In hunderten Artikeln hat er über die Jahre ebenso sachkundig wie engagiert die regionale Kunstszene begleitet“, sagte der Schriftsteller Peter Renz anlässlich Kasseckerts 75. Geburtstag. Er habe mit seiner spitzen Feder „die trüben Wasser des hiesigen Kunstverstandes geteilt in Kunst und Konscht“, so Renz.

Lange Jahre war Siegfried Kasseckert seiner Passion nicht nachgegangen, verzichtete auf weitere Ausstellungen, weil er die Doppelrolle als journalistischer Kritiker von Kunst und selbst produzierender Künstler für unvereinbar hielt. Erst nachdem er 2001 in den Ruhestand getreten war, meldete er sich mit Ausstellungen als Künstler zurück. Seine Arbeiten entstehen in seinem Atelier im alten Milchhäusle in Vorsee.