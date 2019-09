Seibranz deklassiert Argental, Heimenkirch souverän

Für beide Mannschaften lief der Saisonstart in der Fußball-Bezirksliga nicht optimal. Aber zumindest der SV Seibranz hat sich im FuPa-Spiel der Woche gegen die SG Argental mit einem deutlichen 6:0-Sieg etwas Luft verschafft. Unangefochtener Tabellenführer bleibt der TSV Heimenkirch, während ein Landesliga-Absteiger in einer tiefen Krise steckt.

Im Grunde war die Partie zwischen dem SV Seibranz und der SG Argental am Samstag bereits zur Halbzeit entschieden. Denn der SVS lag da bereits mit 4:0 in Führung. Jonas Schöllhorn eröffnete nach zehn Minuten das Tor-Festival, es folgte ein Doppelpack von Julian Scheerer. Noch vor der Pause erhöhte Johannes Geillinger auf 4:0. Argental hatte dem Seibranzer Offensivdrang auch im zweiten Durchgang wenig entgegenzusetzen. Eine Viertelstunde vor Schluss besorgte Robin Scheerer das 5:0, den Schlusspunkt setzte „Kuba“ Jelonek in der 85. Minute mit dem Treffer zum 6:0. Während Seibranz den zweiten Saisonsieg auf dem Feld feierte (die Partie gegen Mochenwangen gewann Seibranz am Grünen Tisch), macht sich bei Argental vor allem ein eklatantes Defensivproblem bemerkbar. 23 Gegentore in sieben Spielen bedeuten den schlechtesten Wert der Liga.

Dominiert wird die Bezirksliga weiterhin vom TSV Heimenkirch, der ebenfalls bereits am Samstag ran musste. Beim SV Achberg setzte sich der Tabellenführer mit 3:1 durch, führte nach Toren von Dennis Griebel, Lukas Selig und Tobias Schuwerk bereits nach einer halben Stunde mit 3:0. Dem Aufsteiger aus Achberg wurden klar die Grenzen aufgezeigt, auch wenn Gian-Luca Zamarco noch der Ehrentreffer zum 1:3 gelang.

Hinter Spitzenreiter Heimenkirch sind drei Mannschaften punktgleich. Der TSV Eschach, der SV Oberzell und der SV Beuren stehen bei jeweils 16 Punkten. Im direkten Duell mit den Eschachern schloss Beuren zur erweiterten Spitzengruppe auf. Der SVB setzte sich mit 3:1 gegen eine Eschacher Mannschaft durch, die das Spiel wohl bereits in der Anfangsphase verlor. Schon nach zwölf Minuten führte Beuren mit 2:0. David Sprenger brachte Eschach kurz vor dem Pausenpfiff wieder auf 2:1 heran und so entwickelte sich im zweiten Durchgang ein offenes Spiel. Das bessere Ende hatte Beuren, denn Goalgetter Christian Karrer traf in der 55. Minute zum 3:1, bei dem es bis zum Schlusspfiff blieb. Für Karrer war es bereits der achte Treffer im siebten Spiel.

Einen Torjäger hat auch der SV Oberzell in seinen Reihen. Und so war Omar Jatta auch gegen die TSG Bad Wurzach wieder erfolgreich. Jatta besorgte den Treffer zum 3:0-Endstand für den SVO. Vorher hatte Robin Völkel mit zwei Toren bereits alle Weichen auf Sieg gestellt und seinem neuen Trainer Thomas Gadek den ersten Sieg beschert.

Eine der ganz großen Überraschungen in dieser Saison bleibt der TSV Ratzenried. Der TSV steht mit 14 Punkte auf Tabellenplatz fünf, besiegte den SV Mochenwangen klar mit 5:2.

Ebenfalls eine Überraschung, allerdings im negativen Sinne, ist die SG Kißlegg. Beim TSV Meckenbeuren ging der Landesliga-Absteiger mit 1:5 unter, rutschte dadurch auf den letzten Tabellenplatz ab.

Die rote Laterne übernahm Kißlegg vom VfL Brochenzell, der gegen den SV Maierhöfen-Grünenbach den ersten Saisonsieg feierte. Markus Milbradt traf zum 1:0, in der fünften Minute der Nachspielzeit erzielte Pascal Fahr den 2:0-Endstand.

Das Duell Aufsteiger gegen Absteiger entschied der SV Bergatreute für sich. Beim FC Leutkirch setzte sich der Aufsteiger mit 2:0 durch und feierte den zweiten Saisonsieg.

Den Abschluss des Spieltags machte der SV Fronhofen, der beim SV Kressbronn mit 2:1 gewann. Fronhofen ist jetzt Tabellensechster.