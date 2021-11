Sehenswerte Tore des FV Ravensburg II zum Sieg gegen den Spitzenreiter

Die U23 des FV Ravensburg hat den FC Mengen mit 4:1 besiegt. Die vier Treffer gegen den bislang verlustpunktfreien Tabellenführer der Fußball-Landesliga waren am Sonntagnachmittag allesamt sehenswert.

Das Wechselspiel beim FV Ravensburg ist in vollem Gange: U23-Kapitän Tim Lauenroth nutzte seine Chance im Oberligateam und traf dort am Samstag zum 1:0 beim 3:1-Sieg beim Freiburger FC. Awed Issac Abeselom musste dafür in der zweiten Mannschaft ran – und nahm diese Aufgabe von Anpfiff weg an. Nach fünf Minuten hatte der schnelle Stürmer schon zwei Schüsse Richtung Gästetor abgefeuert.

Die Ravensburger waren in Halbzeit eins tonangebend, leisteten sich aber einige Konzentrationsfehler: In der 22. Minute spielte Torwart Daniel Geiselhart den Ball unter Druck dem Gegner in den Fuß, aber Mengens Max Schuler verzog. Dem FCM war das Fehlen ihres gesperrten Kapitäns Alexander Klotz anzumerken. Ganz besonders, als sich der FV zwei Fouls an der eigenen Strafraumkante leistete, hätte der in großer Zahl vertretene Mengener Anhang sicher gerne seinen Toptorjäger am Ball gesehen. Ohne Alexander Klotz waren die direkten Freistöße harmlos. Die beste Chance in Halbzeit eins hatten die Ravensburger: Nach einem langen Ball von Daniel Hörtkorn setzte sich Linksverteidiger Nelson Votu an der Grundlinie durch, David Hofmann traf aber aus kurzer Distanz das Tor nicht.

Kurz nach der Halbzeit nutzte Mengen einen Querschläger der Ravensburger Defensive zum 1:0 – FV-Torwart Geiselhart war zwar noch dran an Anton Hartoks Abschluss, der Ball trudelte aber ins Tor. Die Ravensburger Antwort kam schnell: In der 50. Minute wuchtete Sven Spekking den Ball nach einem Votu-Freistoß schulbuchmäßig per Kopf ins Tor. Der FV setzte sofort nach, aber Abeselom scheiterte in der 54. Minute an Mengens Keeper Tamino Eisele, nachdem er drei Gegenspieler stehen gelassen hatte. Kurz darauf leitete Abeselom einen langen Ball in der Luft überragend an seinen Sturmpartner David Hoffmann weiter. Der ließ einen Mengener stehen, setzte den Ball aber an den Pfosten. Von dort prallte die Kugel jedoch an den Fuß von FCM-Verteidiger Loris Teiber und zum 2:1 ins Tor.

Die Ravensburger hatten die Partie gedreht, ließen aber in der Folge mehrere Konterchancen liegen. So lag noch einmal Spannung in der Luft, als Mengen die Schlussviertelstunde mit mehreren Schüssen aus der Halbdistanz einläutete. Der eingewechselte Luca Leger setzte den Hoffnungen der Gäste mit einem wunderbaren 20-Meter-Knaller ein Ende. Und der ebenfalls eingewechselte Robin Hettel legte kurz vor Schluss mit einem Tempodribbling inklusive platzierten Abschluss das Sahnehäubchen obendrauf.

„Ich habe bis auf das Tor nicht viele echte Mengener Chancen gesehen“, sagte Ravensburgs Trainer Fabian Hummel. „Für uns war es wichtig, dass wir schnell den Ausgleich erzielt haben.“ Steigt der FV Ravensburg II jetzt mit dem Sieg gegen Mengen ins Titelrennen ein? Klar: Der Weg bis zum Saisonfinale ist noch weit, aber die Chance, die Hinrunde auf Tuchfühlung zu Platz eins zu beenden, ist da: „Mengen muss noch gegen Laupheim und Biberach ran“, meinte Hummel mit Blick auf die fünf Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter. „Wir haben gegen beide schon gespielt.“