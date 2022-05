Bald auch in Ravensburg: Segen für gleichgeschlechtliche Paare

Auch in der Evangelischen Stadtkirchengemeinde Ravensburg soll es bald die Möglichkeit geben, dass sich gleichgeschlechtlich liebende Menschen in einem Gottesdienst segnen lassen können. Der Weg zu so einer Entscheidung ist aber lang und steinig.

Die Evangelische Landeskirche Württemberg tat sich lange schwer mit diesem Thema. Die meisten anderen Landeskirchen in Deutschland waren schon viel weiter, als die 15. Landessynode im März 2019 entschied, dass Segnungsgottesdienste für gleichgeschlechtliche Paare von 1. Januar 2020 an möglich sein sollen. Zunächst aber nur in bis zu einem Viertel der württembergischen Kirchengemeinden.

Erst wenn diese Zahl erreicht ist, will sich die Synode erneut mit dem Thema beschäftigen. Aber auch das Verfahren bis zur Entscheidung, gleichgeschlechtliche Segnungsgottesdienste zu ermöglichen, ist recht kompliziert.

„Die Bibel ist kein Rezeptbuch“

„Es gibt in der Landeskirche verschiedene Strömungen“, sagt der Ravensburger Dekan Martin Hauff. „Viele sind offen, doch für manche ist das ein angstbehaftetes Thema.“ Zudem werde darüber diskutiert, was die Bibel zu gleichgeschlechtlichen Beziehungen sage. Aber, so Hauff: „Die Bibel ist kein Rezeptbuch.“ Sie müsse interpretiert, aber auch übertragen werden in die zeitgenössische Lebenswirklichkeit.

Die Evangelische Stadtkirchengemeinde Ravensburg ist in drei Bezirke aufgeteilt: Pfarramt Süd, Pfarramt Mitte und Pfarramt Nord. An der Spitze steht Dekan Martin Hauff, auch zuständig für das Pfarramt Stadtmitte. Für die Südstadt verantwortlich ist Pfarrer Martin Henzler-Hermann, für die Nordstadt Pfarrer Philipp Jägle.

Doch darüber entscheiden, ob man gleichgeschlechtliche Segnungsgottesdienste zulässt oder nicht, dürfen die drei Pfarrer nicht – obwohl sie die Idee unterstützen. Die Entscheidung obliegt den Vertretern der Kirchengemeinde. Und das nach einem aufwändigen Verfahren.

Das Verfahren verlangt viele Schritte

Zunächst muss eine Gemeinde einen Antrag beim Oberkirchenrat stellen, und das mit einer Zweidrittelmehrheit des Kirchengemeinderats. Danach ist „eine vertiefte inhaltliche Befassung mit dem Thema“ erforderlich sowie im Anschluss die Zustimmung des Kirchengemeinderats und der zuständigen Pfarrer, jeweils mit Dreiviertelmehrheit.

Pfarrer Martin Henzler-Hermann sieht dieses bürokratisch anmutende Verfahren dennoch nicht als drückende Vorgabe „von oben“: „Die Klärung soll auf der Ebene der jeweiligen Gemeinde stattfinden. Und das ist doch ein sehr reformatorischer Gedanke.“

Pfarrer Philipp Jägle sieht in der Ravensburger Gemeinde eine sehr „wohlwollende Stimmung“ für die Segnungsgottesdienste. Dass alles so lange dauerte seit der Freigabe habe nicht an quälenden internen Debatten gelegen. Sondern weil wegen der Corona-Pandemie keine Zusammenkünfte möglich waren. Der Antrag beim Oberkirchenrat in Stuttgart sei bereits im Frühjahr 2020 gestellt worden.

Mehrere Veranstaltungen für die Entscheidungsfindung

Zur vorgeschriebenen „vertieften inhaltlichen Befassung mit dem Thema“ plant die Evangelische Stadtkirchengemeinde folgendes Vorgehen:

Manfred Metzger, Beauftragter der Prälatur Ulm für Homosexualität und Kirche, spricht am Montag, 30. Mai, um 19 Uhr im Matthäus-Gemeindehaus in der Weinbergstraße 12 über die biblische Gewichtung und die Hintergründe der Veränderungen.

Der Ulmer Hochschulpfarrer Stephan Schwarz spricht am Montag, 4. Juli, um 20 Uhr ebenfalls im Matthäus-Gemeindehaus zum Thema, dessen Entwicklung und die Diskussionen darüber.

Im Anschluss an den Gottesdienst am Sonntag, 10. Juli, 10 Uhr gibt es eine Gemeindeversammlung in der Evangelischen Stadtkirche mit Diskussion und Austausch.

Gut eine Woche später, am 18. Juli, entscheidet letztlich der Kirchengemeinderat.

Andere in der Region sind schon weiter

Mehr als 70 Gemeinden der württembergischen Landeskirche haben inzwischen das notwendige Verfahren durchlaufen und können Segnungsgottesdienste feiern. Seit dem Frühjahr ist das bereits in Eschach möglich. In der Region unter anderem auch in Tettnang, Meckenbeuren, Bad Wurzach und in Laupheim.