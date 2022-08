Segeltag für trauernde Jugendliche

Die Sonja-Reischmann-Stiftung bietet in Kooperation mit dem Ravensburger Yachtclub am Samstag, 27. August, eine Tagesfreizeit für Jugendliche ab 13 Jahren an, die in der Vergangenheit Eltern oder Geschwister verloren haben. Begleitet von erfahrenen Seglern des Yachtclubs können sie unbeschwerte Stunden auf dem Wasser des Bodensees erleben. Laut Mitteilöung der Stiftung sollen sie hier einfach mal die Seele baumeln lassen und gemeinsam „in einem Boot“ unterwegs sein. Der Segeltag ist eine Ergänzung zu den Kindertrauergruppen, die der ambulanten Kinderhospizdienst AMALIE in Kooperation mit der Sonja-Reischmann-Stiftung in Ravensburg anbietet. Das Angebot ist kostenlos. Informationen und Anmeldung bei Alexandra Spohn. Telefon: 0751 / 18524520 oder per Mail a.spohn@sonja-reischmann-stiftung.de Foto: Sonja-Reischmann-Stiftung