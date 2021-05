Seenotrettung veranstaltet Aktionstag in Ravensburg

Die Seebrücken Baden-Württemberg und der Flüchtlingsrat rufen als Erstunterzeichner der Kampagne „Sicherer Hafen Baden-Württemberg“ am Samstag, 15. Mai, zum Aktionstag „Retten statt Reden“ auf. In Ravensburg schließen sich die Bündnisse „Bleiberecht“ und „Sicherer-Hafen-Ravensburg“ der Aktion „Retten statt reden“ an.

Mit der Aktion wollen sie auf die tödliche Situation im Mittelmeer aufmerksam machen, heißt es in der gemeinsamen Pressemeldung. Es wird eine Installation zum Thema Seenotrettung aufgebaut, auf Papierhänden können Unterschriften an die zuständigen Entscheidungsträger der Bundesrepublik abgegeben werden.

Die Aktion findet am 15. Mai von 10 bis 13 Uhr vor der Deutschen Bank auf dem Marienplatz statt, unter Beachtung der Corona-Auflagen.