Seebrücke-Aktion auf dem Marienplatz

Mit einer erneuten Protestaktion auf dem Marienplatz richten die Seebrücken Baden-Württemberg am Samstag, 17. April, ihren Unmut in Richtung Bündnis 90/Die Grünen. Veranstaltet wird die Aktion vom Bündnis „Sicherer Hafen Ravensburg“ und dem Bündnis „Bleiberecht“.

Die Grünen hätten in ihrem Landeswahlprogramm die Forderung, das Land zu einem sicheren Hafen zu machen, aufgegriffen, heißt es in einer Pressemitteilung. In einem ersten Papier zu den Ergebnissen der Sondierungsgespräche mit der CDU würden jetzt jedoch nur noch wenige der konkreten Forderungen auftauchen. Seebrücke und Flüchtlingsrat hätten deswegen auch einen offenen Brief an die Grünen verfasst.

Bei der Aktion vor der Deutschen Bank auf dem Ravensburger Marienplatz können Postkarten an Grüne Landespoltikerinnen und -politiker geschrieben werden, heißt es weiter. Auf einer Plakatwand können Passanten zudem persönliche Statements anbringen.